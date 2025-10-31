Se acerca la Noche de las Heladerías: descuentos y sabor en San Juan

El jueves 13 de noviembre, a partir de las 19, las heladerías de todo el país abrirán sus puertas con promociones y sorpresas para festejar una nueva edición de la Noche de las Heladerías , una iniciativa impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) .

La propuesta invita a disfrutar del auténtico helado artesanal argentino con descuentos especiales, degustaciones y beneficios como el clásico 2x1 en copas o potes , en una jornada que promete convocar a miles de fanáticos del sabor más popular del verano.

El evento busca poner en valor la elaboración artesanal del helado, destacando el uso de ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes, y el esfuerzo de los productores locales que mantienen viva esta tradición con dedicación y creatividad.

En San Juan, tres heladerías confirmaron su participación en esta edición. La lista completa de locales adheridos, junto con sus promociones, se podrá consultar próximamente en la web y redes sociales de AFADHYA.

La celebración se enmarca dentro de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre, con sorteos, actividades y campañas destinadas a reivindicar una parte fundamental de la identidad gastronómica argentina.