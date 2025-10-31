viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ideal para disfrutar

Se acerca la Noche de las Heladerías: descuentos y sabor en San Juan

Este 13 de noviembre, desde las 19, vuelve una de las celebraciones más esperadas por los amantes del helado artesanal. En San Juan participarán tres negocios, con promociones y degustaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El jueves 13 de noviembre, a partir de las 19, las heladerías de todo el país abrirán sus puertas con promociones y sorpresas para festejar una nueva edición de la Noche de las Heladerías, una iniciativa impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

Lee además
halloween: el mapa caliente de las brujas en san juan video
Tiempo paranormal

Halloween: el mapa "caliente" de las brujas en San Juan
las increibles imagenes de un cometa que se registro desde los cielos de san juan el 12 de octubre
Astronomía

Las increíbles imágenes de un cometa que se registró desde los cielos de San Juan el 12 de octubre

La propuesta invita a disfrutar del auténtico helado artesanal argentino con descuentos especiales, degustaciones y beneficios como el clásico 2x1 en copas o potes, en una jornada que promete convocar a miles de fanáticos del sabor más popular del verano.

El evento busca poner en valor la elaboración artesanal del helado, destacando el uso de ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes, y el esfuerzo de los productores locales que mantienen viva esta tradición con dedicación y creatividad.

En San Juan, tres heladerías confirmaron su participación en esta edición. La lista completa de locales adheridos, junto con sus promociones, se podrá consultar próximamente en la web y redes sociales de AFADHYA.

La celebración se enmarca dentro de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre, con sorteos, actividades y campañas destinadas a reivindicar una parte fundamental de la identidad gastronómica argentina.

Seguí leyendo

Una por una, conocé las 11 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición

Un sanjuanino se ganó el premio mayor de la Quiniela y se lleva a casa más de 7 millones de pesos

Por el viento Zonda, hay alerta por la falta de agua potable y cortes de luz en San Juan

El Zar regresa a San Juan con "Paradiso", su nuevo trabajo que combina sonidos vibrantes con lo mejor del indie

Video: conoció al "Payito", le convidó agua, le regaló dinero y se hizo viral

Video: aparecieron luces extrañas en el cielo sanjuanino, ¿fueron meteoritos?

¡Sorpresa en el TB!: empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una por una, conoce las 11 candidatas a paisana nacional de la tradicion
¡Aquí están, estas son!

Una por una, conocé las 11 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Fallecimiento

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta
Educación

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta

Quién era Penélope, la Musa del Crimen asesinada en la operación contra el Comando Vermelho
Influencer

Quién era Penélope, la "Musa del Crimen" asesinada en la operación contra el Comando Vermelho

Te Puede Interesar

Guillermo Francos sobre la derrota en PBA.
Por Twitter

Guillermo Francos renunció a la jefatura de Gabinete: lo reemplazará Manuel Adorni

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Sábado con viento Zonda y cielo cambiante en San Juan

Mineras, bancos, aseguradoras y empresas industriales respaldan la Fiesta Nacional del Sol 2025, que logró un récord de auspiciantes y refuerza su perfil productivo.
Apoyo económico privado

Quiénes ponen los millones para la Fiesta Nacional del Sol: mineras y bancos, las empresas que financian la gran vidriera sanjuanina

Falso prestamista cayó en Caucete: estafó por $100 mil y robó un celular
Tras las rejas

Falso prestamista cayó en Caucete: estafó por $100 mil y robó un celular

Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei.
En X

Adorni se expresó tras convertirse en Jefe de Gabinete: "Profundizar reformas estructurales será prioridad"