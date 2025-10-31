Video: conoció al "Payito", le convidó agua, le regaló dinero y se hizo viral

El registro fue compartido por el usuario @francoeliasgonzalez, un turista que estaba tomando un café cuando se le acercó Pablo Díaz, más conocido como el Payito . En las imágenes, se lo escucha preguntarle con su habitual simpatía: “¿No tenés moneda?”. Luego, el joven accede a convidarle un poco de agua, pero el visitante se sorprende cuando el Payito se bebe todo el vaso.

Entre risas, González decidió regalarle mil pesos y compartir el momento en la red social con la frase: “¿Alguien lo conoce? Me tomó el agua”.

En apenas dos días, el video superó las 15 mil reacciones y acumuló cientos de comentarios de sanjuaninos que celebraron el gesto y recordaron sus propios encuentros con el Payito.

“Gracias por convidarle agua”, escribió una usuaria, mientras otro comentó: “Lo amo al Payito, la otra vuelta lo vi por mi barrio”.

El video