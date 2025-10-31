Las increíbles imágenes de un cometa que se registró desde los cielos de San Juan el 12 de octubre

El cielo sanjuanino regaló un espectáculo inolvidable. El cometa C/2025 R2 (SWAN), recientemente descubierto por el astrónomo aficionado Vladimir Bezugly mediante el instrumento SWAN del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO), fue captado en todo su esplendor desde el Complejo Astronómico El Leoncito ( CASLEO ).

Las imágenes, tomadas por Nelson Ariel Rodríguez, jefe de Extensión Educativa del CASLEO, muestran con nitidez el paso del cuerpo celeste que cruzó los cielos del país durante la segunda semana de octubre. Rodríguez utilizó un telescopio Celestron RASA (Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph) instalado en el observatorio, que depende del CONICET, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de San Juan.

El registro se viralizó rápidamente en redes sociales, despertando admiración y curiosidad entre aficionados y astrónomos. “Este cometa no periódico puede observarse en el cielo y, bajo buenas condiciones, es visible con binoculares o telescopios. Pudo verse desde el ocaso hasta la medianoche en dirección al Oeste”, detallaron desde la cuenta oficial de Instagram @casleo.conicet.

Rodríguez explicó que con cualquier instrumento óptico, como un telescopio o binoculares se podía intentar observarlo o fotografiarlo, aunque la calidad del cielo de San Juan —considerado uno de los más diáfanos del planeta— ofrece una ventaja incomparable. “Para disfrutar de planetas, cúmulos, nebulosas, recomendamos buscar un lugar alto y alejado de las ciudades, usar binoculares o un telescopio, y apoyarse en aplicaciones o cartas celestes para localizarlo con mayor precisión. También aprovechar la oferta de la Ruta del Cielo, donde varios prestadores proponen actividades astroturísticas”, señaló.

La aparición del cometa fue un motivo de celebración en el CASLEO, una institución que combina la investigación científica con la divulgación astronómica. Rodríguez remarcó que el objetivo es que los sanjuaninos reconozcan el valor de contar con observatorios en la provincia de referencia internacional: “Queremos que la gente sienta orgullo por la ciencia y la tecnología que se desarrolla en nuestra provincia. En el CASLEO se investiga el universo todas las noches del año. El Complejo Astronómico El Leoncito tiene el telescopio Jorge Sahade de 2,15 m, que es el telescopio óptico más grande del país. Alrededor de 80 astrónomas/os investigan cada año con el telescopio principal. Desde su inauguración en 1986, se han realizado más de 650 publicaciones internacionales con referato, y más de 120 tesis con datos del CASLEO. Astronómos de más de 32 países han participado de investigaciones en el CASLEO en los últimos 10 años.

Las Cefeidas: los faros del universo

Entre los múltiples proyectos de investigación que se desarrollan en el observatorio se destaca el trabajo de la doctora en Astronomía Lydia Cidale, quien estudia las llamadas estrellas Cefeidas, astros que actúan como auténticos “faros del universo”.

Estas estrellas se expanden y contraen de manera regular, en un pulso que se traduce en variaciones de brillo perfectamente medibles. Cuanto más brillante es una Cefeida, más largo es su período de pulsación, una característica que permite calcular su luminosidad y, con ello, medir distancias cósmicas.

Gracias a esta propiedad, el astrónomo Edwin Hubble pudo establecer la relación entre la distancia y la velocidad de las galaxias, base de la teoría del Big Bang. Pero las investigaciones actuales, como las que lidera Cidale desde San Juan, buscan ir más allá: “Muchas Cefeidas no están solas; forman parte de sistemas binarios, es decir, dos estrellas que orbitan entre sí. Esa interacción puede alterar las mediciones de su pulsación y generar incertidumbres en las distancias”, explica la científica.

Equipamiento de última generación en el CASLEO

El equipo del CASLEO trabaja con una técnica llamada espectroscopía de alta resolución, que consiste en analizar el espectro de la luz estelar —su “arco iris”— para identificar los elementos químicos presentes en la atmósfera de la estrella y medir sus variaciones de velocidad. De ese modo, pueden detectarse compañeras estelares invisibles al ojo humano y estudiar la influencia gravitatoria entre ambas.

“El programa que realizamos desde San Juan busca detectar nuevas Cefeidas con compañeras binarias y medir sus ciclos de pulsación. A través de estos datos, podemos poner a prueba los modelos teóricos de evolución estelar”, detalló Cidale.

El trabajo, que combina precisión técnica con paciencia casi artesanal, se realiza bajo uno de los cielos más prístinos del mundo, en una zona que —por su escasa contaminación lumínica y su altitud— ofrece condiciones únicas para la observación astronómica.

Desde el CASLEO, tanto Rodríguez como Cidale coinciden en la importancia de abrir las puertas del conocimiento al público general. “Queremos que los visitantes no solo conozcan los telescopios, sino que se enorgullezcan del nivel internacional de la ciencia en la provincia. Es parte del turismo científico que soñamos impulsar desde San Juan”, concluyó Rodríguez.

En estos días, mientras el cometa SWAN sigue su viaje silencioso hacia los confines del sistema solar, las luces del CASLEO continúan encendidas. Cada noche, bajo el mismo cielo que maravilló a generaciones, los científicos argentinos siguen mirando hacia arriba, buscando respuestas en ese universo que, de tanto en tanto, nos regala un destello inolvidable.