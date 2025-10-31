viernes 31 de octubre 2025

Sábado con viento Zonda y cielo cambiante en San Juan

La provincia se prepara para una jornada de transición atmosférica: comienza con nubes, viento fuerte y bajante de la humedad, y termina con un atardecer más templado y despejado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.

La jornada del sábado en la provincia de San Juan arranca bajo un cielo mayormente nublado y una temperatura que rondará los 15 °C a primera hora de la mañana. Con el correr del día el sol irá ganando terreno y la sensación térmica se elevará hasta los 26 °C o más alrededor de las 16 y 17 horas. Pero la tranquilidad térmica vendrá acompañada por un protagonista ineludible: el viento Zonda y rachas que podrían superar los 70 km/h en zonas cordilleranas y los 50 km/h en el llano. Las autoridades han emitido una advertencia amarilla por viento, llamando a asegurar objetos sueltos, mantener cerradas ventanas y evitar actividades al aire libre.

Hacia el mediodía, ya con cielo parcialmente soleado, la humedad caerá abruptamente, haciendo más seco el ambiente y potenciando la sensación de calor cuando el viento se establezca del sector sur-oeste. En ese tramo, el cielo alternará entre nubes pasajeras y momentos de sol pleno. Ya durante la tarde, el panorama se volverá más estable, con viento algo más moderado, sol presente y la temperatura cayendo lentamente hacia los 20 °C pasadas las 20 horas. El atardecer dejará un cielo más claro, con visibilidad mejorada.

Para quienes tengan planes al aire libre o traslados programados, es aconsejable atender al viento persistente en la mañana y mediodía, y aprovechar la tarde para disfrutar un clima más ameno. En definitiva, un sábado donde la transición entre la nubosidad, el viento Zonda y la llegada del sol dominan la escena climática sanjuanina.

