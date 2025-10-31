Hubo una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: en video, así sonaron las alarmas

Una vez más, el Centro Cívico fue escenario de tensión este viernes por la tarde, luego de que un llamado al CISEM 911 alertara sobre una amenaza de bomba . El aviso, que ingresó cerca de las 14 horas, obligó a las autoridades a aplicar el protocolo de evacuación y movilizó a los equipos especializados de Bomberos de la Policía. También circuló un video que muestra el momento de la alarma.

Tribunales Extendieron la prisión preventiva para el joven acusado de hacer una triple amenaza de bomba

Minutos después del llamado, personal policial acordonó la zona mientras los efectivos de la División Explosivos ingresaban al complejo para realizar una inspección exhaustiva. Todo el personal administrativo y los ciudadanos que se encontraban realizando trámites fueron desalojados de manera preventiva.

En redes sociales comenzó a circular un video tomado desde el interior del edificio, en el que se escucha el sonido de las alarmas y los altavoces alertando sobre la amenaza. Las imágenes muestran el desconcierto de los trabajadores mientras abandonaban sus oficinas siguiendo las indicaciones del protocolo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1984351431701512494&partner=&hide_thread=false Hubo una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: así sonaban las alarmas pic.twitter.com/Rnd5CMBIdw — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 31, 2025

Este nuevo episodio se suma a una preocupante serie de amenazas falsas que vienen repitiéndose durante el año. Con este, ya son siete los casos registrados en 2025 que obligaron a evacuar el Centro Cívico, la mayoría ocurridos en horas de la siesta y, curiosamente, en días viernes.

El último antecedente había ocurrido el pasado 16 de septiembre, cuando un llamado similar derivó en un masivo operativo de seguridad. Por ese hecho, un joven sanjuanino identificado como Carlos Cabaña fue condenado semanas después a dos años de prisión condicional y al pago de una multa de cuatro millones de pesos, luego de admitir que realizó la falsa advertencia “a modo de broma”.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la UFI Genérica ya trabaja en la investigación para rastrear el origen del nuevo llamado y determinar si existe alguna conexión entre los distintos episodios registrados.