viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro vial

Fuerte choque en Capital terminó con un conductor herido y atrapado que debió ser rescatado

El hecho sucedió en inmediaciones de Av. Rawson y Laprida, en plena hora pico de este viernes. Por el impacto, uno de los automovilistas involucrado resultó herido y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza San Jan 8

Gentileza San Jan 8

Un fuerte choque se produjo este viernes en plena hora pico en una de las zonas más transitadas de Capital y dejó como saldo a un hombre herido, quien tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos tras quedar atrapado dentro de su vehículo, luego de impactar con una camioneta.

Lee además
murio un hombre camino a la difunta correa: quien es la victima fatal
Tragedia

Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal
hubo una nueva amenaza de bomba en el centro civico: en video, asi sonaron las alarmas
Otra vez sopa

Hubo una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: en video, así sonaron las alarmas

El siniestro se produjo en la intersección de Av. Rawson y Laprida, cuando una Fiat Strada y un Chevrolet Classic protagonizaron una violenta colisión. Según las primeras versiones, el auto circulaba por avenida Rawson en sentido Sur-Norte cuando fue impactado en el lateral del conductor por la camioneta, que se desplazaba por Laprida de oeste a este, según informaron en San Juan 8.

A raíz del fuerte golpe, el Chevrolet Classic realizó un trompo y quedó en la dirección contraria a la que se desplazaba, mientras que la camioneta perdió el control y terminó sobre el puente de una vivienda ubicada a pocos metros del cruce.

De inmediato, Bomberos, personal policial y equipos médicos acudieron al lugar. Los efectivos debieron trabajar varios minutos para liberar al conductor del auto, quien había quedado atrapado entre los hierros retorcidos. Una vez rescatado, fue asistido por profesionales de la salud y trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

Seguí leyendo

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande

Así quedó la casa dañada por un camión municipal en Calle 5: "Gracias a Dios estamos vivos"

Un auto terminó dañado, tras un choque en una importante esquina de Santa Lucía

Ignoró una señal "PARE", atropelló a un ciclista y le provocó heridas en Capital: no podrá manejar por 2 años

Un sanjuanino manoseó en unas 20 ocasiones a su sobrina, lo admitió ante un juez y se salvó de la cárcel

Impactantes imágenes: un camión terminó incrustado en una casa de Rawson

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Le robaron la moto en pleno centro: la había dejado con las llaves puestas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un motociclista esta en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Fallecimiento

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta
Educación

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas
Elecciones

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas

Te Puede Interesar

Las increíbles imágenes de un cometa que se registró desde los cielos de San Juan el 12 de octubre
Astronomía

Las increíbles imágenes de un cometa que se registró desde los cielos de San Juan el 12 de octubre

Por Cecilia Corradetti
Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal
Tragedia

Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal

Así fue el impresionante operativo para traer la laminadora al EPSE: facilitará la fabricación de paneles solares
Paso clave

Así fue el impresionante operativo para traer la laminadora al EPSE: facilitará la fabricación de paneles solares

Halloween: el mapa caliente de las brujas en San Juan video
Tiempo paranormal

Halloween: el mapa "caliente" de las brujas en San Juan

Hay aroma navideño en el comercio sanjuanino: a más de un mes de las fiestas, comenzaron a aparecer los productos y sus precios
Fiestas anticipadas

Hay "aroma navideño" en el comercio sanjuanino: a más de un mes de las fiestas, comenzaron a aparecer los productos y sus precios