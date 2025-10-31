Fuerte choque en Capital terminó con un conductor herido y atrapado que debió ser rescatado

Un fuerte choque se produjo este viernes en plena hora pico en una de las zonas más transitadas de Capital y dejó como saldo a un hombre herido, quien tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos tras quedar atrapado dentro de su vehículo, luego de impactar con una camioneta.

Otra vez sopa Hubo una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: en video, así sonaron las alarmas

El siniestro se produjo en la intersección de Av. Rawson y Laprida , cuando una Fiat Strada y un Chevrolet Classic protagonizaron una violenta colisión. Según las primeras versiones, el auto circulaba por avenida Rawson en sentido Sur-Norte cuando fue impactado en el lateral del conductor por la camioneta, que se desplazaba por Laprida de oeste a este, según informaron en San Juan 8.

A raíz del fuerte golpe, el Chevrolet Classic realizó un trompo y quedó en la dirección contraria a la que se desplazaba, mientras que la camioneta perdió el control y terminó sobre el puente de una vivienda ubicada a pocos metros del cruce.

De inmediato, Bomberos, personal policial y equipos médicos acudieron al lugar. Los efectivos debieron trabajar varios minutos para liberar al conductor del auto, quien había quedado atrapado entre los hierros retorcidos. Una vez rescatado, fue asistido por profesionales de la salud y trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.