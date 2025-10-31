Robó una carretilla y cigarrillos: el insólito prontuario del joven de Caucete que terminó condenado

En Caucete , un joven con más audacia que fortuna terminó enfrentando a la Justicia por una seguidilla de robos tan breves como insólitos. Miqueas Ignacio González , de 19 años, fue condenado a diez meses de prisión condicional luego de que se comprobara su participación en dos hurtos cometidos con pocos días de diferencia en junio pasado.

El fallo fue dictado tras un juicio abreviado , impulsado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad , a cargo del fiscal Dr. Juan Manuel Gálvez , junto al ayudante fiscal Dr. Juan Manuel García Castrillón , y las auxiliares Dras. Claudia Vila y Pamela Pereyra .

WhatsApp Image 2025-10-31 at 20.35.58

Primer golpe: una carretilla amarilla

El 17 de junio de 2025, entre las 15:30 y las 16:00, González ingresó sin forzar cerraduras a una vivienda ubicada en calle Mariano Moreno y Galvarini, en el barrio Villa Etelvina. Desde el fondo de la propiedad se llevó una carretilla de chapa amarilla, que luego desapareció sin dejar rastro.

Segundo hecho: el hurto de los cigarrillos

WhatsApp Image 2025-10-31 at 20.35.16

Diez días después, el 27 de junio, un repartidor de cigarrillos fue víctima del segundo golpe. Mientras entregaba un pedido en el kiosco “Acuario”, en el barrio Pie de Palo, dejó su vehículo unos minutos y, al regresar, notó que 15 trinchas de cigarrillos marca “Red Point Box” —cada una con 10 atados de 20 unidades— habían desaparecido.

Las sospechas apuntaron nuevamente a González. Al día siguiente, el 28 de junio, un allanamiento en su domicilio del mismo barrio permitió secuestrar una trincha de cigarrillos idéntica a las robadas. El repartidor la reconoció sin dudar: era parte de su carga.

La Justicia lo encontró responsable de los delitos de hurto simple y encubrimiento por receptación sospechosa en concurso real.

El fallo, que impone una pena de diez meses de prisión de ejecución condicional, implica que González no irá preso, pero deberá cumplir reglas de conducta y mantenerse a disposición del sistema judicial.