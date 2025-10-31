viernes 31 de octubre 2025

Tragedia

Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal

El fallecido se dirigía hacia el paraje para cumplir una promesa, aunque por el momento no está confirmado en qué viajaba hacia el lugar. El hecho se produjo en la zona que se encuentra pasando el control forestal, en la Ruta 141 de Caucete, sobre las 15.30 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre murió camino a la Difunta Correa y el hecho provocó revuelo en la Ruta 141. Según las primeras informaciones, la víctima de 64 años sufrió una descompensación y, producto de ello, perdió la vida. La tragedia tuvo lugar en la zona que se encuentra pasando el control forestal, sobre las 15.30 horas, en Caucete.

Acorde informaron fuentes allegadas, el fallecido es oriundo de Concepción, Capital, y fue identificado como Juan Salvador Castro Gómez. Si bien la médica legista que asistió a la escena no pudo determinar las causas del fallecimiento, los investigadores sospechan que el deceso se desató por motivos naturales, puesto que habría sido diabético y tendría hipertensión. Lo cierto es que falleció de manera sorpresiva y, aunque testigos intentaron auxiliarlo, no pudieron hacer nada para salvarlo.

El relato de fiscalía, que intervino mediante la UFI de Delitos Especiales, indicó se hallaba en compañía de familiares quienes contaron que iban a pasar el fin de semana en la Difunta Correa. Sin embargo, cuando estaban por inmediaciones del paraje Caputo, se detuvieron a descansar y, en ese momento, Castro Gómez se descompensó.

En medio de una dramática situación, los parientes del hombre lo trasladan en movilidad particular al Hospital de Caucete, aunque antes de llegar a destino se encontraron con el control de Gendarmería. Allí solicitaron ayuda, pero al parecer ya era demasiado tarde. Al llegar al lugar la ambulancia departamental, el médico constató el fallecimiento.

Más tarde, una médica de la Policía descartó que hubiera signos de violencia y que los mismos hubieran provocado al muerte, a priori. No obstante, el cuerpo será sometido a un examen de autopsia para determinar las causales.

Tras el deceso, personal policial y de Criminalística -coordinados por Delitos Especiales, a cargo de Iván Grassi- arribó al lugar para realizar las pericias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo.

