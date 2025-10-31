Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

La reciente muerte del destacado y joven enfermero de San Juan, Jorge Luis Lescano , provocó una gran tristeza y pesar en quienes lo conocieron en el ámbito personal y profesional.

Lescano se desempeñaba como enfermero en el departamento 9 de Julio, más precisamente en el Centro de Salud Dr. Arturo Cabral de la Colina, el cual forma parte de la Zona Sanitaria I. En redes sociales, fue ampliamente recordado por su vocación de servicio y su gran compromiso con la salud de la población.

Ante la lamentable noticia, el Ministerio de Salud Pública de San Juan emitió un mensaje de profundo pesar. El titular de la cartera de salud, el Dr. Amílcar Dobladez, junto a secretarios y a todo el equipo de la Zona Sanitaria I, acompañaron a los familiares en este momento difícil y subrayaron la dedicación que caracterizó al trabajador.

image

image

Además, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la UNSJ -casa de estudios de donde Lescano era egresado-, expresó también sus condolencias. Personal docente, no docente y estudiantes de dicha institución manifestaron su pesar por el fallecimiento del profesional. Mediante un comunicado oficial, las autoridades sanitarias se refirieron a la pérdida de su “compañero de trabajo”.