viernes 31 de octubre 2025

¡Aquí están, estas son!

Una por una, conocé las 11 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición

Desde este viernes, los vecinos y seguidores pueden participar en la elección a través de la cuenta oficial de Facebook del evento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paisana nacional fiesta tradicion jachal

En la antesala de una de las celebraciones más emblemáticas de Jáchal, ya se viven los días de expectativa y emoción por conocer a la nueva Paisana Nacional de la Tradición. Once jóvenes jachalleras sueñan con convertirse en la embajadora de los valores, costumbres y raíces de su pueblo, llevando con orgullo la esencia del norte sanjuanino a cada rincón del país.

La Municipalidad de Jáchal difundió los nombres de las 11 candidatas a Paisana, en el marco de la Fiesta Nacional de la Tradición.
Este año son 11 las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición: sus nombres y edades
Desde este viernes, los vecinos y seguidores pueden participar en la elección a través de la cuenta oficial de Facebook del evento. Cada “Me gusta” en la foto de su candidata favorita sumará puntos decisivos: la más votada obtendrá 2 votos adicionales, mientras que la segunda más votada recibirá 1 voto adicional en el momento de la elección final.

“Cada voto es una muestra de cariño por nuestras representantes. ¡Sumate con el tuyo!”, invitaron desde la organización del tradicional certamen, que año a año se convierte en una verdadera fiesta de identidad y cultura popular.

Las 11 candidatas

  1. Justina de los Ángeles Cortez Balmaceda – Representa a: Peluquería LyA, Sanatorio del Calzado, Farmacia San José y El Clandes.
  2. Milagros Ayelén Morales – Representa a: Agrupación Gaucha Patricio López del Campo y Peluquería LyA.
  3. Camila Guadalupe Benegas Carrizo – Representa a: Racing Hockey Patín Club.
  4. Lourdes Verónica Pereyra – Representa a: Escuela de Comercio Eusebio de Jesús Dojorti y Club Atlético Libertad del Rincón.
  5. María José Luján Hernández – Representa a: Club Deportivo Andacollo.
  6. Julieta Malena Benaventos – Representa a: Instituto Superior de Formación Docente “Fray Justo Santa María de Oro”.
  7. Liseth Guadalupe Segura Tejada – Representa a: Bratzy, Sheru Gym, Carnes Don Alberto y Caprichitos Accesorios.
  8. Abril Estefanía Aciar Luna – Representa a: Club Atlético Belgrano.
  9. Valentina Fuentes Muñoz – Representa a: Instituto Superior de Formación Docente “Fray Justo Santa María de Oro”.
  10. Agustina Desiré Clavel Coria – Representa a: Radio Norte y Regalaría Montevideana.
  11. Andrea Fabiana Bravo – Representa a: Instituto Coreográfico Modern Dance.

