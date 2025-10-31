Una por una, conocé las 11 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición

Embed - Municipalidad de Jáchal on Instagram: " ¡La espera terminó! Te presentamos a las jóvenes que sueñan con convertirse en la nueva embajadora de la tradición jachallera, llevando nuestros valores, costumbres y raíces a lo más alto . Podés apoyar a tu favorita desde ahora en nuestra cuenta oficial de Facebook, dejando tu “Me gusta” en su foto. La candidata que obtenga la mayor cantidad de “Me gusta” sumará 2 votos adicionales, mientras que la segunda más votada recibirá 1 voto adicional al momento de la elección de la nueva Paisana Nacional de la Tradición. Cada voto es una muestra de cariño por nuestras representantes. ¡Sumate con el tuyo! LISTADO DE NOMBRES DE LAS CANDIDATAS: 1- Cortez Balmaceda Justina de los Ángeles – Representa a: Peluquería LyA, Sanatorio del Calzado, Farmacia San José, El Clandes. 2- Milagros Ayelén Morales – Representa a: Agrupación Gaucha Patricio López del Campó y Peluquería LyA 3- Camila Guadalupe Benegas Carrizo – Representa a: Racing Hockey Patín Club 4- Pereyra Lourdes Verónica – Representa a: Esc. De Comercio Eusebio de Jesús Dojorti y Club Atlético Libertad del Rincón. 5- Lujan Hernández María José – Representa a: Club Deportivo “Andacollo” 6- Benaventos Julieta Malena – Representa a: Instituto Superior de Formación Docente “Fray Justo Sta Maria de Oro” 7- Liseth Guadalupe Segura Tejada – Representa a: Bratzy, Sheru Gym, Carnes “Don Alberto” y Caprichitos Accesorios. 8- Aciar Luna Abril Estefanía - Representa a: Club Atlético Belgrano 9- Fuentes Muñoz Valentina - Representa a: Instituto Superior de Formación Docente “Fray Justo Sta. María de Oro” 10- Agustina Desiré Clavel Coria – Representa a: Radio Norte y Regalaría Montevideana 11- Andrea Fabiana Bravo – Representa a: Instituto Coreográfico Modern Dance #SomosJachal #SomosTradicion #Candidatas #PaisanaNacional #FNT #64Edicion"

