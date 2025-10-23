jueves 23 de octubre 2025

Jáchal

Este año son 11 las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición: sus nombres y edades

El municipio presentó a las aspirantes al título en la previa de la 64º Fiesta Nacional de la Tradición, que se vivirá en noviembre próximo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Municipalidad de Jáchal difundió los nombres de las 11 candidatas a Paisana, en el marco de la Fiesta Nacional de la Tradición.

La Municipalidad de Jáchal difundió los nombres de las 11 candidatas a Paisana, en el marco de la Fiesta Nacional de la Tradición.

En las últimas horas, la Municipalidad de Jáchal llevó a cabo la apertura de sobres a través de la cual se conoció los nombres de las 11 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición. La actividad se vivió de cara la 64º edición de la principal fiesta del pueblo jachallero, que se vivirá los próximo 8, 14 y 15 de noviembre.

Según explicaron desde el municipio, tras oficializarse sus nombres, las candidatas comenzarán un período de formación, capacitación y acompañamiento en el desarrollo y fortalecimiento de sus proyectos personales y comunitarios.

image

Lista de aspirantes a Paisana Nacional – Edición 2025 - 2026

  • Josefina de los Ángeles Cortez Balmaceda – 18 años
  • Milagros Ayelen Morales – 19 años
  • Camila Guadalupe Benegas Carrizo – 22 años
  • Lourdes Verónica Pereyra – 18 años
  • María José Luján Hernández – 19 años
  • Julieta Malena Benaventos – 21 años
  • Lizeth Guadalupe Segura Tejada – 19 años
  • Abril Estefanía Aciar Luna – 19 años
  • Valentina Aída Fuentes Muñoz – 18 años
  • Agustina Desiré Clavel Coria – 21 años
  • Andrea Fabiana Bravo – 22 años

Las actividades destacadas programadas para esta 64ª edición:

  • 1 de noviembre: presentación de la Fiesta Nacional de la Tradición en la peatonal de la Capital de San Juan, con la participación de las actuales paisanas nacionales y shows en vivo, como ya es tradición.
  • 3 de noviembre: Presentación oficial de las paisanas en el Anfiteatro Marcelo “Pájaro Caballero”.
  • 5 de noviembre: Tradicional serenata de Los Capayanes.
  • 6 de noviembre: Las inolvidables Estampas Jachalleras organizadas por la Escuela de Comercio Eusebio de Jesus Dojorti y muchas más propuestas para vivir nuestra tradición.

El festejo y su desarrollo

* Sábado 8 de noviembre | Plaza General San Martín

La primera jornada abrirá con el acto inaugural en la Plaza Departamental “Gral. San Martín”. El público podrá disfrutar de un desfile de agrupaciones gauchas y carros antiguos, así como la elección y proclamación de la Paisana Nacional de la Tradición. Además, artistas locales y regionales brindarán un espectáculo de música y danza. A lo largo de estas tres noches, no faltarán la gastronomía ni la exposición de artesanías por parte de artesanos y emprendedores.

El cierre de la jornada estará a cargo de Los Nombradores del Alba, que aportarán su inconfundible sello folclórico al comienzo de la fiesta.

* Viernes 14 de noviembre | Anfiteatro Buenaventura Luna

El corazón de la fiesta se vivirá en el emblemático anfiteatro y comenzará coronación de la Paisana Nacional de la Tradición 2025-2026. La noche también contará con la puesta en escena del Romance de los Caballos, un tributo del gauchaje al noble animal.

La velada tendrá además la destacada participación de los grupos Llokallas y Ceibo, Guitarreros y Algarroba.com, quienes llenarán el escenario de energía y emoción con sus propuestas musicales.

* Sábado 15 de noviembre | Anfiteatro Buenaventura Luna

La jornada de cierre rendirá homenaje a los arrieros, con la tradicional escenificación del Fogón de los Arrieros, una proclama a la unidad nacional. El broche de oro de esta edición estará a cargo de Indio Lucio Rojas, Lázaro Caballero y Christian Herrera, tres referentes del folclore nacional que harán vibrar al público en una noche colmada de música, emoción y orgullo jachallero.

