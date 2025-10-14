martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cronograma

Uno por uno, los artistas que serán parte de la Fiesta Nacional de la Tradición en Jáchal

El departamento del Norte se prepara para vivir la 64º edición de la celebración, que se vivirá a principios de noviembre próximo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Municipalidad de Jáchal difundió las fechas y artistas que serán parte de la Fiesta Nacional de la Tradición.

La Municipalidad de Jáchal difundió las fechas y artistas que serán parte de la Fiesta Nacional de la Tradición.

Con una enorme expectativa creada alrededor las autoridades de la Municipalidad de Jáchal dieron a conocer en las últimas horas el cronograma con todas las actividades y los shows que se presentarán en la 64º edición de la Fiesta Nacional de la Tradición. La información fue dada a conocer por el intendente Matías Espejo, quien confirmó las fechas y actividades de una de las celebraciones más representativas de la cultura jachallera y sanjuanina.

Lee además
Vandalismo instantáneo: el grafiti que apareció en el Colegio Nacional, sólo un día después de que pintaran las paredes.
Escenario

Carrera contra el vandalismo en escuelas de San Juan: no terminan de pintarlas y ya tienen grafitis nuevos
Se vienen dos días de feria para elegir los regalos del Día de la Madre.
Agendalo

Dos días de feria con 200 emprendedores, para elegir los regalos del Día de la Madre

Las autoridades invitaron a vecinos y visitantes a “vivir una experiencia única que combinará música, danza, historia y comunidad, sumando nuevamente este año la innovadora propuesta tecnológica de mapping que realzará el escenario natural de la fiesta”.

Luego, difundieron el cronograma con fechas y nombres de artistas:

image

Sábado 8 de noviembre | Plaza General San Martín

La primera jornada se abrirá con el acto inaugural en la Plaza Departamental “Gral. San Martín”. El público podrá disfrutar de un desfile de agrupaciones gauchas y carros antiguos, así como la elección y proclamación de la Paisana Nacional de la Tradición. Además, artistas locales y regionales brindarán un espectáculo de música y danza. A lo largo de estas tres noches, no faltarán la gastronomía ni la exposición de artesanías por parte de artesanos y emprendedores.

El cierre de la jornada estará a cargo de Los Nombradores del Alba, que aportarán su inconfundible sello folclórico al comienzo de la fiesta.

image

Viernes 14 de noviembre | Anfiteatro Buenaventura Luna

El corazón de la fiesta se vivirá en el emblemático anfiteatro y comenzará coronación de la Paisana Nacional de la Tradición 2025-2026. La noche también contará con la puesta en escena del Romance de los Caballos, un tributo del gauchaje al noble animal.

La velada tendrá además la destacada participación de los grupos Llokallas y Ceibo, Guitarreros y Algarroba.com, quienes llenarán el escenario de energía y emoción con sus propuestas musicales.

image

Sábado 15 de noviembre | Anfiteatro Buenaventura Luna

La jornada de cierre rendirá homenaje a los arrieros, con la tradicional escenificación del Fogón de los Arrieros, una proclama a la unidad nacional. El broche de oro de esta edición estará a cargo de Indio Lucio Rojas, Lázaro Caballero y Christian Herrera, tres referentes del folclore nacional que harán vibrar al público en una noche colmada de música, emoción y orgullo jachallero.

image

Temas
Seguí leyendo

En medio de una ola de femicidios en la Argentina, un boliche de San Juan promocionó su fiesta de Halloween con un video que simula el secuestro de una mujer

El nuevo paradigma en salud cardiovascular: un enfoque centrado en la experiencia del paciente

Otro gremio docente hará paro este martes en San Juan: cuál es

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre

Chau grafitis: comenzaron a limpiar las paredes rocosas en el Parque Quebrada de Zonda

Desde Red Tulum ofrecieron una importante información sobre los pases de discapacidad

Anunciaron la XIII Caminata de Concientización sobre el Cáncer de Mama en San Juan: los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en medio de una ola de femicidios en la argentina, un boliche de san juan promociono su fiesta de halloween con un video que simula el secuestro de una mujer
Polémica

En medio de una ola de femicidios en la Argentina, un boliche de San Juan promocionó su fiesta de Halloween con un video que simula el secuestro de una mujer

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Te Puede Interesar

El Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
Esperado

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los supermercados en todo el país atraviesan baja de ventas y presentan inestabilidad laboral (foto ilustrativa). 
Comercios

En San Juan, ola de ofrecimientos de retiros voluntarios en supermercados, ¿qué pasa?

Vandalismo instantáneo: el grafiti que apareció en el Colegio Nacional, sólo un día después de que pintaran las paredes.
Escenario

Carrera contra el vandalismo en escuelas de San Juan: no terminan de pintarlas y ya tienen grafitis nuevos

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Nottingham Miedo deslumbró con goleada 13-0 y marcó la 4ta fecha del Clausura femenino
En El Palomar

Nottingham Miedo deslumbró con goleada 13-0 y marcó la 4ta fecha del Clausura femenino