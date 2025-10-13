Otro gremio docente hará paro este martes en San Juan: cuál es

Este martes 14 de octubre, un nuevo gremio docente de San Juan se sumará al paro nacional convocado por CTERA y otras organizaciones docentes. Se trata del Sindicato de Trabajadores Docentes de la UNSJ (SiDUNSJ), que reclama la apertura de la Paritaria Nacional Docente, la recuperación del FONID, y la pronta aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y las leyes de Emergencia Pediátrica y de Emergencia en Discapacidad.

Con esta adhesión, al menos dos de los tres gremios docentes locales confirmaron que no habrá asistencia a los lugares de trabajo, mientras que desde UDA aún definen su postura. La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, se mostró cauta respecto a la posibilidad de descuentos a los maestros que se sumen a la medida de fuerza: “Veremos qué sucede en el día de mañana”, señaló en diálogo con Canal 13 San Juan.

Fuentes recordó que la provincia ya cubrió los pagos correspondientes al mes de octubre y confirmó que las negociaciones con los gremios continuarán en noviembre. “Creemos que es histórico todo lo que han conseguido, quizás falta más, y el gobernador siempre va a querer más para los docentes. Seguiremos negociando”, agregó.

La funcionaria destacó además la importancia de garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares, especialmente en un período clave de capacitaciones y evaluaciones.

En cuanto a los reclamos de los gremios, UDAP y AMET, que también se adhieren al paro, solicitaron la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID, mayor presupuesto educativo y la defensa del régimen previsional y de los docentes jubilados, así como fondos específicos para la Educación Técnico-Profesional.

El comunicado de SiDUNSJ

El Sindicato de Trabajadores Docentes de la UNSJ (SiDUNSJ) convoca al PARO para el día 14 de octubre en consonancia con la CTERA y otras organizaciones docentes sindicales.

El reclamo es la Paritaria Nacional Docente, la recuperación del FONID, la pronta aplicación de la ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica así como la Emergencia en Discapacidad.