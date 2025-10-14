martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rawson

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

El hecho fue registrado durante la madrugada de este martes. Todo comenzó por un enfrentamiento entre bandas en el complejo habitacional. También se conocieron detalles sobre la identidad del pequeño. Varias personas estarían detenidas por este caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Conmoción en Rawson. Un niño de aproximadamente 5 años murió tras un tiroteo en el Valle Grande, registrado durante la madrugada de este martes. Todo comenzó por un enfrentamiento entre bandas en el complejo habitacional.

Lee además
la segunda batalla que enfrenta el nino atropellado en calle 5: las palabras de la familia y la version del choque
Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque
gabriel, el nino sanjuanino que lucha por caminar, necesita ayuda para continuar su tratamiento: como participar
Solidaridad

Gabriel, el niño sanjuanino que lucha por caminar, necesita ayuda para continuar su tratamiento: cómo participar

La noticia fue confirmada por fuentes judiciales a este diario. Tras una gresca entre bandas, comenzó una balacera y uno de los proyectiles dio en el menor de edad, quien no participaba del conflicto.

image
La cuadra donde habr&iacute;a fallecido el menor, vallada en medio de los operativos.

La cuadra donde habría fallecido el menor, vallada en medio de los operativos.

Las primeras versiones indicaron que el pequeño sufrió una herida en la zona del tórax, ocasionada por un impacto con arma de fuego. Por este motivo, un joven de apellido Barboza habría llevado al chico al Hospital Marcial Quiroga. El niño, identificado con las siglas E.B., llegó al nosocomio de Rivadavia sin signos vitales, según los trascendidos.

Hubo un fuerte despliegue policial en la Comisaría 38°. Todo indicaría que, por este caso, hay varias personas detenidas en la seccional del Valle Grande. No trascendió si son adultos o menores de edad.

patrullero comisaria valle grande rawson
Hubo un clima de suma tensi&oacute;n en el popular barrio.

Hubo un clima de suma tensión en el popular barrio.

Personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales -a cargo del fiscal Iván Grassi- desplegaron un operativo en la zona.

Los impactantes videos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1977962527146328274&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Manejaba borracho, chocó con un patrullero y dos policías terminaron en el hospital

Brutal golpiza a un ladrón en Chimbas: "No robo más"

Golpe millonario: robaron costosos artefactos de un comercio de Villa del Carril

Imágenes exclusivas: así fue el traslado del bebé mellizo y recién nacido en Barreal

Dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en Capital: piden oraciones

Ola de destrozos en Valle Fértil: quemaron una palmera y un contenedor, y atacaron el portal de acceso

Hallaron un cuerpo decapitado en Concordia y creen que se trata del remisero desaparecido vinculado al doble femicidio de Córdoba

En un ataque piraña, una banda rodeó a una pareja en el Centro Cívico y le robó sus pertenencias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en capital: piden oraciones
Preocupación

Dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en Capital: piden oraciones

Por Giulia Lux

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque
Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque

Insólito: embarazada de mellizos, dio a luz a uno en Calingasta y el otro quedó en el vientre
Hospital Rawson

Insólito: embarazada de mellizos, dio a luz a uno en Calingasta y el otro quedó en el vientre

Te Puede Interesar

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.
Judiciales

Los diez candidatos con más chances para suceder al Jimmy: vínculos, rosqueo y promesas para todos y todas

Anuncian el inicio de una intensa ola de calor en el país que tendrá fuerte impacto en San Juan.
Clima

Este martes San Juan espera una jornada calurosa

Dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en Capital: piden oraciones
Preocupación

Dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en Capital: piden oraciones

Nicolás Behringer se consagró campeón de La Voz Argentina 2025
Espectáculo

Nicolás Behringer se consagró campeón de La Voz Argentina 2025