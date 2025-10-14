Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Conmoción en Rawson. Un niño de aproximadamente 5 años murió tras un tiroteo en el Valle Grande, registrado durante la madrugada de este martes. Todo comenzó por un enfrentamiento entre bandas en el complejo habitacional.
El hecho fue registrado durante la madrugada de este martes. Todo comenzó por un enfrentamiento entre bandas en el complejo habitacional. También se conocieron detalles sobre la identidad del pequeño. Varias personas estarían detenidas por este caso.
La noticia fue confirmada por fuentes judiciales a este diario. Tras una gresca entre bandas, comenzó una balacera y uno de los proyectiles dio en el menor de edad, quien no participaba del conflicto.
Las primeras versiones indicaron que el pequeño sufrió una herida en la zona del tórax, ocasionada por un impacto con arma de fuego. Por este motivo, un joven de apellido Barboza habría llevado al chico al Hospital Marcial Quiroga. El niño, identificado con las siglas E.B., llegó al nosocomio de Rivadavia sin signos vitales, según los trascendidos.
Hubo un fuerte despliegue policial en la Comisaría 38°. Todo indicaría que, por este caso, hay varias personas detenidas en la seccional del Valle Grande. No trascendió si son adultos o menores de edad.
Personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales -a cargo del fiscal Iván Grassi- desplegaron un operativo en la zona.