Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Conmoción en Rawson . Un niño de aproximadamente 5 años murió tras un tiroteo en el Valle Grande , registrado durante la madrugada de este martes. Todo comenzó por un enfrentamiento entre bandas en el complejo habitacional.

La noticia fue confirmada por fuentes judiciales a este diario. Tras una gresca entre bandas, comenzó una balacera y uno de los proyectiles dio en el menor de edad, quien no participaba del conflicto.

image La cuadra donde habría fallecido el menor, vallada en medio de los operativos.

Las primeras versiones indicaron que el pequeño sufrió una herida en la zona del tórax, ocasionada por un impacto con arma de fuego. Por este motivo, un joven de apellido Barboza habría llevado al chico al Hospital Marcial Quiroga. El niño, identificado con las siglas E.B., llegó al nosocomio de Rivadavia sin signos vitales, según los trascendidos.

Hubo un fuerte despliegue policial en la Comisaría 38°. Todo indicaría que, por este caso, hay varias personas detenidas en la seccional del Valle Grande. No trascendió si son adultos o menores de edad.

patrullero comisaria valle grande rawson Hubo un clima de suma tensión en el popular barrio.

Personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales -a cargo del fiscal Iván Grassi- desplegaron un operativo en la zona.

