Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Impactante crimen en Rawson. En la madrugada de este martes se conoció el asesinato de un niño de 5 años en el Valle Grande, luego de que una bala impactara en su pecho tras una gresca de bandas. Por este motivo, hubo dolor en las redes sociales.
Emir Barboza, de 5 años, fue la víctima tras una gresca entre bandas ocurrida en el populoso barrio de Rawson. Hubo dolor en las redes por el deceso del pequeño.
Varios mensajes trascendieron en los comentarios del Facebook de Tiempo de San Juan. "Dios te tenga en su santa gloria, negrito" y "fuerza a la familia", fueron algunos comentarios que circularon por el fallecimiento de Emir Barboza. Además, vecinos mostraron su indignación por los enfrentamientos: "Hasta cuándo va a seguir esto".
Las primeras versiones indicaron que el pequeño sufrió una herida en la zona del tórax, ocasionada por un impacto con arma de fuego. Por este motivo, un joven de apellido Barboza habría llevado al chico al Hospital Marcial Quiroga. El niño, identificado como Emir Barboza, llegó al nosocomio de Rivadavia sin signos vitales, según los trascendidos.
Por este hecho, varias personas terminaron detenidas en la Comisaría 38°. Alrededor de la seccional se montó un importante operativo.
Personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales -a cargo del fiscal Iván Grassi- desplegaron un operativo en la zona. También llegó al lugar la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo.