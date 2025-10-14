Ladrones, pero limpios: entraron a una escuela de Chimbas y se llevaron bidones con lavandina y perfume

La escuela que fue escenario del robo ocurrió en la calle Necochea, en Chimbas.

Una escuela de Chimbas fue blanco del ataque de uno o más ladrones durante la madrugada. Lo curioso es que no robaron dinero ni elementos de valor, sino productos de limpieza. Los delincuentes ingresaron al depósito del establecimiento y se llevaron bidones con lavandina, perfume para pisos y gasoil.

El hecho fue descubierto en la mañana de este lunes 13 de octubre en la escuela Werfield Salinas, ubicada sobre calle Necochea, entre Benavidez y Oro, en Chimbas. La directora, Marcela Carbajal, fue quien denunció el robo al advertir junto al personal que una de las puertas del depósito estaba violentada, informaron fuentes policiales.

Según el relato de la docente, los intrusos se apoderaron de cinco bidones de gasoil de 5 litros, cinco de lavandina y dos de perfume para pisos, todos elementos que eran utilizados a diario por el personal de limpieza del establecimiento.

El caso fue denunciado ante la Subcomisaría Santa Lucía Este, desde donde se dio aviso al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad. Carbajal habría señalado que la escuela cuenta con un casero y servicio de vigilancia adicional, aunque nadie habría notado movimientos sospechosos durante la noche.

Los investigadores presumen que los autores aprovecharon la oscuridad y el silencio de la madrugada para ingresar al predio sin ser advertidos. Hasta el momento, no se reportaron daños en otras dependencias ni faltante de elementos de valor económico.