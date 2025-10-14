martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vándalos

Ladrones, pero limpios: entraron a una escuela de Chimbas y se llevaron bidones con lavandina y perfume

La escuela cuenta con un casero y servicio de vigilancia adicional, aunque nadie habría notado movimientos sospechosos durante la noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La escuela que fue escenario del robo ocurrió en la calle Necochea, en Chimbas.

La escuela que fue escenario del robo ocurrió en la calle Necochea, en Chimbas.

Una escuela de Chimbas fue blanco del ataque de uno o más ladrones durante la madrugada. Lo curioso es que no robaron dinero ni elementos de valor, sino productos de limpieza. Los delincuentes ingresaron al depósito del establecimiento y se llevaron bidones con lavandina, perfume para pisos y gasoil.

Lee además
El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival
El hecho sucedió en la escuela ubicada en las calles Martín Cuello y Sarmiento, en Santa Lucía.
Robo dañino

Entraron a una escuela de Santa Lucía y sin violencia se llevaron computadoras

El hecho fue descubierto en la mañana de este lunes 13 de octubre en la escuela Werfield Salinas, ubicada sobre calle Necochea, entre Benavidez y Oro, en Chimbas. La directora, Marcela Carbajal, fue quien denunció el robo al advertir junto al personal que una de las puertas del depósito estaba violentada, informaron fuentes policiales.

Según el relato de la docente, los intrusos se apoderaron de cinco bidones de gasoil de 5 litros, cinco de lavandina y dos de perfume para pisos, todos elementos que eran utilizados a diario por el personal de limpieza del establecimiento.

El caso fue denunciado ante la Subcomisaría Santa Lucía Este, desde donde se dio aviso al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad. Carbajal habría señalado que la escuela cuenta con un casero y servicio de vigilancia adicional, aunque nadie habría notado movimientos sospechosos durante la noche.

Los investigadores presumen que los autores aprovecharon la oscuridad y el silencio de la madrugada para ingresar al predio sin ser advertidos. Hasta el momento, no se reportaron daños en otras dependencias ni faltante de elementos de valor económico.

Temas
Seguí leyendo

"La Banda del Millón": los violentos y presumidos once ladrones que irán a juicio

Afirman que ladrones atacaron nuevamente un jardín de infantes en La Bebida: ahora, robaron un aire acondicionado

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Cómo fue el operativo que descubrió a dos mujeres con más de un kilo de cocaína en el cuerpo

Un tremendo incendio en Jáchal demandó el arduo trabajo de bomberos en plena noche

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asesinaron a un nino de 5 anos, tras un tiroteo en el valle grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque
Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque

Te Puede Interesar

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foro de Abogados de San Juan.
Revuelo nacional

El Foro de Abogados de San Juan repudió a Javier Milei por decirles "caranchos"

Se vienen dos días de feria para elegir los regalos del Día de la Madre.
Agendalo

Dos días de feria con 200 emprendedores, para elegir los regalos del Día de la Madre

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cómo fue el operativo que descubrió a dos mujeres con más de un kilo de cocaína en el cuerpo
Narcotráfico

Cómo fue el operativo que descubrió a dos mujeres con más de un kilo de cocaína en el cuerpo