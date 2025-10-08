Afirman que ladrones atacaron nuevamente un jardín de infantes en La Bebida: ahora, robaron un aire acondicionado

El JINZ 36 Anexo Diógenes Perramón , ubicado en La Bebida - Rivadavia -, sufrió anoche un nuevo robo que se suma a una serie de hechos delictivos que afectan al establecimiento desde hace meses. Según informaron fuentes policiales y medios locales, esta vez los delincuentes se llevaron un aire acondicionado que estaba instalado dentro del edificio.

El hecho se produjo durante la madrugada del miércoles, aprovechando que el jardín de infantes no cuenta con sereno ni cámaras de seguridad. Los primeros indicios indican que los ladrones saltaron las medianeras y, pese a que el equipo estaba protegido por una reja, lograron sustraerlo, dijeron en el portal La Diecinueve.

Este robo se suma a otros episodios anteriores, dijeron desde la institución. Hace tres meses los delincuentes se llevaron el tendido eléctrico del colegio.

En agosto pasado, los columpios que utilizaban los niños para jugar. Hasta el momento, no hay detenidos ni pistas sobre los responsables del último ataque.