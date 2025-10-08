miércoles 8 de octubre 2025

Ladrón de amplio prontuario robó una bicicleta, escapó saltando por los fondos de varias casas en Chimbas y terminó detenido

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles, en inmediaciones de avenida Benavídez y calle Sargento Cabral. Posteriormente, el delincuente fue identificado como Francisco Ojeda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una persecución policial digna de película se desató en la mañana de este miércoles en Chimbas, luego de que un ladrón con frondoso prontuario robara una bicicleta y tratara de huir saltando por los fondos de varias viviendas. El hecho ocurrió cerca de las 8, en la zona de avenida Benavídez y calle Sargento Cabral.

Según informaron fuentes policiales a este medio, el ladrón ingresó a una panadería y sustrajo una bicicleta rodado 29 marca Bug, color verde, propiedad del dueño del comercio. El damnificado alcanzó a verlo escapar y dio aviso inmediato al 911, lo que permitió que personal del Cisem alertara a los móviles de la zona.

image

Un agente motorista de la Unidad Operativa Chimbas Sur logró divisar al sospechoso en el callejón Jean, en la entrada del Lote 8, con la bicicleta robada. Al darle la voz de alto, el hombre hizo caso omiso y emprendió la fuga, abandonando el rodado en un descampado.

image

De inmediato, se sumaron al operativo efectivos de la Comisaría 17ª y del Comando Norte, quienes iniciaron una intensa persecución a pie por los fondos de varias viviendas.

El delincuente intentó despistar a los uniformados quitándose la campera y la mochila, pero fue alcanzado y reducido en los fondos de una casa.

El detenido fue identificado como Francisco Ojeda, conocido en el ambiente delictivo por su extenso prontuario. Quedó vinculado a la causa por hurto simple y fue alojado en la Comisaría 26ª.

