Un policía que custodiaba una escuela en Chimbas disparó a jóvenes que lo "agredían con piedras"

Un hecho ocurrido en la madrugada del pasado abril en Chimbas llegó a la Justicia sanjuanina. Se trata del caso de un policía identificado como Francisco Pelaytay , quien estaba custodiando una escuela cuando, según la investigación, decidió responder con un disparo al ser atacado con piedras por un grupo de jóvenes.

El episodio tuvo lugar alrededor de la 1:30 o 2:00 de la madrugada, cuando el efectivo estaba cumpliendo adicionales en este establecimiento. De acuerdo con la reconstrucción, en lugar de solicitar refuerzos como indica el protocolo, Pelaytay salió a la calle y efectuó un disparo . La bala atravesó la puerta de vidrio de una vivienda cercana, impactó en el comedor y terminó incrustada en una pared. Milagrosamente, no hubo personas heridas .

Tras el hecho, el policía fue detenido, aunque posteriormente recuperó la libertad. Las pericias posteriores confirmaron que el arma utilizada era apta para el disparo y que había sido manipulada por el propio Pelaytay. Además, se le hizo la absorción atómica y en los próximos días se estudiarán los resultados para confirmar si había restos de pólvora en sus manos o no.

En la investigación también hay un testigo menor de edad, quien presenció el momento del disparo y será entrevistado en una Cámara Gesell (entrevista videograbada).

El caso está siendo investigado por el fiscal Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales. Este solicitó a la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón que el uniformado quede imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que al hacer uso del arma sin seguir el protocolo reglamentario habría violado sus obligaciones como agente de la fuerza.