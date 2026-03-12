jueves 12 de marzo 2026

Polémica

Escándalo: filmaron a un policía teniendo sexo en un cementerio

El efectivo fue sumariado por la división Asuntos Internos.

Por Agencia NA
El cementerio de Cañuelas

El cementerio de Cañuelas

Un policía que se desempeña en el Comando de Patrullas del partido bonaerense de Cañuelas fue filmado mientras tenía sexo con una mujer en un cementerio, por lo que se inició un sumario.

Conforme a las imágenes registradas el 7 de marzo por una cámara de seguridad, el efectivo se encuentra vestido con el uniforme, tirado en el pasto y al costado del móvil para esconderse.

Sin embargo, el video y los datos que brinda el GPS del rodado resultaron claves para identificar al implicado, quien fue sumariado por Asuntos Interno de la Policía Bonaerense.

Por su parte, se desconoce el nombre de la mujer y se descartó que integre la fuerza de seguridad.

La filmación se viralizó en las redes sociales y la causa permanece abierta a la espera de que se conozca la sanción definitiva que recibirá el señalado.

