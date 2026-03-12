jueves 12 de marzo 2026

Atención

Seguro de desempleo de ANSES: quiénes pueden cobrarlo, requisitos y cómo tramitarlo

El beneficio se otorga a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin causa, por finalización de contrato o causas externas.

Por Agencia NA
Cómo se tramitar el seguro de desempleo de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con un seguro por desempleo destinado a trabajadores formales que perdieron su empleo sin causa, con el objetivo de brindarles un ingreso económico temporal mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

El beneficio está dirigido a personas que realizaron aportes al sistema previsional, por lo que el monto y la duración del seguro dependen de la cantidad de meses trabajados y aportados al sistema.

Quiénes pueden cobrar el seguro de desempleo de ANSES

El beneficio se otorga a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin causa, por finalización de contrato o por causas externas a su voluntad.

Para acceder al seguro se deben cumplir determinados requisitos:

  • Trabajadores en relación de dependencia: deben contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años.
  • Trabajadores de la construcción: necesitan ocho meses de aportes en los últimos dos años, y que la relación laboral haya finalizado por despido sin causa o finalización de obra.

Desde ANSES explicaron que la prestación se divide en dos grupos, justamente para contemplar las particularidades de los empleados en relación de dependencia y los trabajadores de la construcción, cada uno con condiciones específicas.

Cómo saber si corresponde el beneficio

Quienes quieran verificar si cumplen con los requisitos deben ingresar al sitio oficial de ANSES, donde se encuentra toda la información actualizada sobre prestaciones, planes sociales y condiciones de acceso al seguro de desempleo.

Además, el trámite puede realizarse de forma completamente online a través de la plataforma Mi ANSES.

Desde la cuenta personal también es posible:

  • Seguir el estado del expediente
  • Consultar la fecha y el lugar de cobro
  • Realizar diferentes gestiones sin acudir a una oficina

De todas maneras, el organismo también ofrece atención presencial para quienes prefieran recibir asesoramiento personalizado.

Las autoridades recomiendan iniciar el trámite lo antes posible después de perder el trabajo, ya que los plazos de solicitud pueden influir tanto en el monto del beneficio como en la cantidad de cuotas que se perciben.

Qué documentación hay que presentar

Para comenzar el trámite del seguro de desempleo es necesario presentar:

  • DNI original y copia
  • Documentación que acredite la situación de desempleo

Los papeles requeridos varían según el motivo de finalización del vínculo laboral:

  • Despido sin causa: telegrama de despido, carta documento o nota firmada por el empleador.
  • Quiebra de la empresa: sentencia judicial, constancia del síndico o publicación en el Boletín Oficial.
  • Contrato a plazo fijo no renovado: contrato vencido.
  • Enfermedad o accidente: certificado médico de aptitud laboral.

Desde ANSES también aclararon que si existió intercambio de telegramas con el empleador, primero se deberá completar un trámite previo antes de solicitar la prestación por desempleo.

El seguro funciona como una ayuda económica transitoria para trabajadores formales que quedaron sin empleo, mientras avanzan en la búsqueda de una nueva oportunidad laboral.

Fuente: NA

