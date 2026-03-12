jueves 12 de marzo 2026

Justicia

Quedó firme condena al abogado de la causa Bento por amenazas al fiscal Dante Vega

Fue ratificada la condena contra el abogado Jaime Andrés Alba Nortes por amenazas al fiscal federal Dante Vega, quien actuó en la causa contra el juez federal mendocino Walter Bento.

Por Agencia NA
Jaime Andrés Alba Nortes

La Corte Suprema de Justicia dejó firme hoy la condena contra el abogado Jaime Andrés Alba Nortes por amenazas al fiscal federal Dante Vega, quien investigó la causa contra el ex juez mendocino Walter Bento, luego de haber desestimado un recurso presentado por la defensa.

El máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Alba Nortes, con lo cual quedó firme la sentencia que lo condenó a seis meses de prisión en suspenso por amenazar al fiscal que impulsó la investigación contra Bento.

La causa por amenazas surgió durante el juicio por corrupción contra el ex juez federal de Mendoza Walter Bento. En ese proceso, el informante policial Enzo Diego Stuto declaró que el abogado le había dicho que “había comprado un fusil 308 para mandar a matar al fiscal Dante Vega”.

A partir de ese testimonio se apartaron actuaciones y se abrió un expediente paralelo, en el que se incorporaron grabaciones de conversaciones mantenidas entre abril y mayo de 2021 entre el informante y el letrado.

En esos diálogos, Alba Nortes afirmaba: “Te lo cuento entre nosotros, lo hago matar al Vega” y también señalaba que había comprado un fusil “para que lo maten”, según consta en la causa.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mendoza, cuya titular subrogante, Susana Pravata, consideró acreditadas las amenazas y lo condenó a seis meses de prisión en suspenso, cuando el abogado ya cumplía arresto domiciliario.

Durante su indagatoria, el acusado sostuvo que se trataba de “un comentario en una charla privada” y que sabía que su interlocutor era un informante policial, argumento que fue rechazado por la magistrada.

La defensa apeló la decisión, pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema mediante un recurso en queja. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti lo desestimaron por inadmisible, lo que dejó firme la condena contra el abogado vinculado a la causa Bento.

