Pena de 18 años de cárcel para Walter Bento: una condena histórica con una sanjuanina en el tribunal

El Tribunal Oral Federal Nº 2 cerró el juicio contra el exmagistrado con una dura condena por asociación ilícita, coimas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. También fueron sentenciados su esposa y su hijo, en una causa que marcó un precedente histórico en la Justicia federal.

Tras una jornada extensa en los Tribunales Federales, el exjuez federal Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión, además de recibir una multa millonaria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 2, que coincidió con el monto de la pena solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

El fallo se conoció pasadas las 21 horas, luego de un día completo de audiencias que incluyó los alegatos finales de las defensas y las últimas palabras de los acusados. De esta manera, concluyó uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años contra un magistrado federal.

Además de Bento, el tribunal también resolvió la situación judicial de sus familiares directos. Marta Boiza, esposa del exjuez, fue condenada a 6 años de prisión y al pago de una multa de 346 millones de pesos, tras ser hallada culpable de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica. En tanto, Nahuel Bento, hijo del exmagistrado, recibió una pena de 5 años de prisión y una multa de 16 millones de pesos por el delito de lavado de activos.

Una audiencia que se extendió durante todo el día

La actividad en el primer piso de los Tribunales Federales comenzó alrededor de las 8 de la mañana. Durante la mañana, los abogados defensores respondieron a las penas reclamadas por la fiscalía el día anterior, encabezada por los fiscales Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco, este último integrante de la Procelac.

Para Walter Bento, el Ministerio Público Fiscal había requerido una condena de 18 años de prisión, el decomiso de bienes, una multa de 750 millones de pesos y la inhabilitación perpetua, pedido que finalmente fue convalidado en lo esencial por el tribunal.

El exjuez fue declarado responsable penalmente por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, según resolvieron las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira, integrantes del TOF Nº 2.

Los pedidos de la defensa y el cierre del debate

Durante sus intervenciones, los abogados defensores Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza cuestionaron la severidad del pedido fiscal y solicitaron para Bento una pena de 5 años de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario, además de rechazar tanto las multas como el decomiso de bienes.

También pidieron penas más leves para Boiza y Nahuel Bento, proponiendo condenas en suspenso o prisión domiciliaria para la mujer. Cabe recordar que para ambos la fiscalía había solicitado 5 años de cárcel.

Las últimas palabras ante el tribunal

En la audiencia de cesura, los acusados tuvieron la posibilidad de dirigirse por última vez a las juezas. Nahuel Bento fue el primero en hablar y se limitó a una breve frase: “Este proceso ha arruinado mi vida. Permítanme reserva”.

Luego tomó la palabra Walter Bento, quien expresó que la causa había tenido un impacto profundo en todos los imputados y sus familias. “Se trata de una causa trágica, que ha mellado a cada uno de los involucrados y a sus núcleos familiares”, sostuvo. Y concluyó: “Confío en la Justicia, voy a seguir luchando y no voy a bajar los brazos”.

Minutos después de esas declaraciones, el tribunal dio a conocer la sentencia que marcó el cierre definitivo del juicio.

