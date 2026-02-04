miércoles 4 de febrero 2026

En Mendoza

Entre 5 y 50 años de cárcel podría recibir el ex juez Walter Bento, condenado por una sanjuanina

El ex magistrado fue hallado culpable por liderar una red de corrupción y, como todavía se desarrolla la etapa de cesura, aún no se conoce el monto de la pena. Por la gravedad de las figuras, allegados al caso especulan con cifras récord. Eliana Rattá es una de las integrantes del tribunal que dictó el histórico fallo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza de MDZ

Gentileza de MDZ

Luego de haber sido declarado culpable por liderar una red de corrupción, el ex juez federal Walter Bento aún no conoce cuál será la pena que deberá cumplir tras las rejas y, por ello, mientras se lleva adelante la etapa de cesura, allegados al caso especulan con que podrían ser entre 5 y 50 años de cárcel.

El ex magistrado de la Justicia Federal con asiento en Mendoza, que fue condenado por la sanjuanina Eliana Rattá, integrante del tribunal colegiado, fue hallado penalmente responsable de asociación Ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas.

Como ya sucedió en algunos casos en San Juan, propios del Sistema Acusatorio, al cabo del debate oral y público, el juicio de cesura se divide en dos etapas: primero se da a conocer la culpabilidad del acusado y después se expone el monto de la pena. En ese marco, la autoridad que compone Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereira lo declaró culpable el martes último. Este miércoles, la audiencia continuó y el proceso se extenderá hasta el jueves.

Antes de avanzar con la cesura, la defensa de Bento volvió a pedir nulidades. El abogado Mariano Fragueiro Frías cuestionó duramente la forma de aplicación del Código Procesal que ejecuta el Tribunal, en particular la implementación del juicio de cesura. Entre otras cosas, volvió a mencionar que el Ministerio Público Fiscal no pidió penas. Según Fragueiro Frías el veredicto "es nulo" por lo que él considera como falencias en el proceso. A Fragueiro Frías le siguieron todas las otras defensas, con planteos similares y autónomos entre si.

Luego, la fiscalía respondió a estos planteos de nulidad, asegurando en primer lugar que no aclararon cuál acto procesal era nulo en base a su planteo, si la escala penal bajo la cual se los juzga o bien la sentencia de ayer. Aclararon que son cuestiones a plantear en el Recurso de casación, por lo cual la defensa tendrá la posibilidad de plantearlo en la instancia siguiente, por lo cual n oda a lugar al planteo de nulidad.

Gentileza de MDZ
