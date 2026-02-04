miércoles 4 de febrero 2026

A guardar los audios

Innovador fallo judicial: una mujer heredó gracias a un audio enviado antes del fallecimiento de su esposo

El fallo explicó que la pareja estaba en pleno trámite de divorcio, y ante la falta del testamento escrito, un mensaje de voz del hombre cambió la decisión judicial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En Corrientes hubo un fallo judicial innovador y pocas veces visto. Una mujer heredó la herencia de su esposo -que estaba en trámite de divorcio- por un audio que le mandó él antes de morir.

La pareja llevaba poco más de un año separada de hecho. El hombre, que padecía una enfermedad terminal avanzada, ya había iniciado los trámites de divorcio vincular. Sin embargo, poco antes de morir, sintió la necesidad de dar marcha atrás y se comunicó con su abogado.

“Quiero desistir del divorcio vincular, es mi voluntad. Pasamos un año separados y me di cuenta de que no puedo perderla”, decía el mensaje que se convirtió en la prueba central del caso.

En ese mismo audio apareció una frase que conmovió a los jueces: “Si me pasa algo, no quiero dejarla en banda”.

La batalla legal que tuvo la mujer con el Código Civil

En las primeras instancias, la Justicia de Corrientes le había dado la espalda a la mujer. Basándose en el artículo 2437 del Código Civil y Comercial —que excluye al cónyuge de la herencia si hay una separación de hecho o un divorcio en curso—, los jueces consideraron que ella no tenía derecho a los bienes.

Sin embargo, el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que decidió aplicar un criterio más humano y menos “mecánico”.

Por mayoría, los magistrados entendieron que el audio certificado ante escribano demostraba una intención real de reconciliación y de protección hacia su esposa.

Para los ministros Guillermo Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chain, no se puede aplicar la ley de forma automática sin mirar el contexto.

El tribunal consideró que el hombre fue claro al querer frenar el divorcio. Y aunque no fue una ratificación en una audiencia formal, la Justicia validó el mensaje como una prueba inequívoca de su deseo.

A pesar de que hubo un voto en disidencia —el del juez Eduardo Panseri, quien recordó que la separación original se había dado en un contexto de violencia familiar—, la decisión final favoreció a la viuda.

Fuente: TN

