lunes 2 de febrero 2026

Operativos

Por una alerta del FBI, frustraron dos intentos de masacre en escuelas argentinas

Tras una alerta del FBI por mensajes de antisemitismo y supremacía racial, la Policía Federal desarticuló un plan de ataques masivos contra escuelas en Jujuy y Buenos Aires orquestado por dos menores de edad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En una operación liderada por la Policía Federal Argentina (PFA), las autoridades lograron desarticular un plan para perpetrar ataques masivos de carácter racial en establecimientos educativos de las provincias de Jujuy y Buenos Aires. La investigación, que se extendió desde julio del año pasado, culminó con la identificación de dos menores de edad como los presuntos responsables de planificar estos actos violentos.

El origen de la investigación: Alerta internacional

La causa se inició cuando el FBI de los Estados Unidos remitió un informe a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), dirigida por Horacio Azzolin. El documento advertía sobre conversaciones detectadas en una red social, donde dos usuarios intercambiaban mensajes con contenido de odio, antisemitismo y supremacía racial, manifestando explícitamente su intención de llevar adelante una masacre escolar.

Ante la gravedad de las amenazas, la UFECI delegó las tareas de campo al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. Mediante el uso de técnicas de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT), los investigadores lograron localizar a los sospechosos: uno con domicilio en la ciudad fronteriza de La Quiaca (Jujuy) y otro en la localidad balnearia de Miramar (Buenos Aires).

Allanamientos y material incautado

Con el avance de las pesquisas, se detectaron otros domicilios vinculados a la logística del ataque en los partidos bonaerenses de San Martín y Quilmes. El Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, bajo la tutela del juez Santiago Inchausti, ordenó una serie de allanamientos simultáneos que arrojaron resultados alarmantes.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron:

  • Cuchillos de caza y municiones de armas de fuego.
  • Dispositivos electrónicos: tres notebooks, siete teléfonos celulares y una tablet.
  • Documentación relevante y material con simbología nazi.

Una tendencia global de radicalización

La causa ha sido caratulada como “Intimidación Pública” y los elementos incautados se encuentran a disposición de la justicia. Este caso no es un hecho aislado; según estadísticas de la DUIA y el FBI, en los últimos dos años se han registrado al menos 13 casos similares en Argentina que involucran a menores de edad.

Las autoridades advirtieron que este fenómeno responde a una tendencia mundial de radicalización juvenil que ocurre principalmente en entornos digitales, donde los jóvenes son expuestos a discursos de odio y violencia extrema. De acuerdo a las fuentes, la supervisión del operativo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, subrayando la prioridad de combatir estas conductas extremistas en el país.

José Sofiudin Jaharise, la víctima
Extrema violencia

Perpetua para el panadero que asesinó a su compañero con grasa hirviendo

