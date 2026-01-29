Investigan si el artista plástico Fernando Fazzolari fue asesinado en su casa

El reconocido artista y economista Fernando Fazzolari fue hallado muerto en su domicilio e investigan un crimen.

El economista y artista plástico Fernando Fazzolari, de 76 años, fue encontrado muerto este lunes en el interior de su vivienda ubicada en Avenida de Mayo al 1100, en la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades investigan si se trató de un homicidio y trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad continúa analizando distintas pistas. Según fuentes de la investigación, en una primera inspección del lugar no se detectaron faltantes de objetos de valor ni signos de violencia en los accesos a la vivienda, lo que en principio descartaría un robo.

El hallazgo se produjo luego de que el hijo del artista alertara a la policía al no lograr comunicarse con su padre. Al acercarse al domicilio, lo encontró tendido en el piso y ya sin vida, por lo que intervino personal de la Comisaría Vecinal 1B.

En un primer momento tomó intervención la Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N° 1, que posteriormente dispuso que el caso quede a cargo de los detectives de la División Homicidios. Los investigadores aguardan ahora los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer la causa y el momento de la muerte, y confirmar si se trató efectivamente de un asesinato.

Desde la empresa IATASA, de la cual Fazzolari formaba parte, resaltaron: “Fernando no fue solo un líder de nuestra organización por más de 50 años, sino también alguien cercano, creativo y siempre dispuesto a escuchar. Supo generar confianza, respeto y amistad, dejando una huella imborrable en quienes compartimos la vida laboral con él”, expresaron desde la firma, acompañando a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor.

Ciencia y arte

Fazzolari, nacido en Buenos Aires en 1949, integraba la Cámara Argentino China, entidad que dio a conocer públicamente la noticia de su fallecimiento. Su vida estuvo marcada por una singular convivencia entre las ciencias económicas y las artes plásticas.

Inició su formación artística en 1969 con Jorge Demirjián y luego continuó estudios de dibujo con Julio Pagano. Participó en exposiciones colectivas e individuales hasta 1973, cuando decidió enfocarse en su carrera universitaria. A comienzos de la década del 80 retomó de lleno la pintura, etapa en la que obtuvo numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.

Entre otros galardones, recibió menciones y premios en el Salón Nacional, el Premio Prilidiano Pueyrredón, la Bienal Internacional de Valparaíso, la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel, el Premio Konex y distinciones de la Asociación Internacional de Críticos de Arte.

En los últimos años, Fazzolari se había volcado al estudio y la práctica de la caligrafía china junto a su maestro Zhong Chuanmin, además de incursionar en la fabricación de pinceles y en trabajos de investigación artística.

La muerte de Fernando Fazzolari generó conmoción tanto en el ámbito cultural como en el empresarial, mientras la Justicia avanza para determinar qué ocurrió en las horas previas a su fallecimiento.