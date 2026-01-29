Nación envió más de $100.000.000.000 a bomberos de todo el país, en medio de los incendios en la Patagonia

Mediante una resolución, el Gobierno nacional dispuso la asignación de más de 100 mil millones de pesos a asociaciones de bomberos voluntarios en todo el país, en un contexto en donde los incendios forestales están generando caos y desesperación en la población en la Patagonia .

Entre llamas de 60 metros "Hacemos lo que nos sale del corazón": la voz de la única bombera sanjuanina en Chubut

Como parte de los argumentos detallados por la resolución 91/2026, las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional remarcaron la situación crítica que se vive especialmente en sectores del sur del país. “Atento a los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, resulta necesario dotar a las entidades de bomberos voluntarios más afectadas, con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios", indicaron desde el organismo.

La decisión contempla una transferencia total de $100.810.319.998,50 entre 1.062 entidades de primer grado, de acuerdo con uno de los anexos que acompaña a la normativa. Cada asociación recibirá $94.924.971,75 para la adquisición de equipamiento, materiales, vestuario y otros insumos que permitan mantener en óptimas condiciones la capacidad de respuesta ante incendios y emergencias. La normativa remarca que las inversiones deberán destinarse exclusivamente a la lucha contra el fuego y la protección civil.

En este sentido, el texto estableció que “la distribución del beneficio otorgado debe efectuarse con fundamento en un régimen que permita la comprobación de que la inversión que realicen las instituciones que reciben los fondos esté orientada para los fines con que los mismos han sido asignados”. Todos los equipos, materiales y patrimonios que resulten de la utilización de los subsidios deberán quedar en inventarios de registros oficiales, bajo la supervisión de la autoridad de aplicación.

Según estipula el artículo ocho de la resolución, el inicio de las transferencias privilegia a las provincias con menor cantidad de asociaciones para facilitar una respuesta ágil ante eventos catastróficos que requieran movilización federal. Asimismo, toda adquisición realizada mediante estos subsidios deberá identificarse de manera visible con la leyenda: “Subsidio Nacional Ley N° 25.054. Ministerio de Seguridad Nacional - Presidencia de la Nación”.

Para la adquisición de elementos, el Gobierno flexibilizó algunas reglas y estableció que “se exime a las entidades de la obligación de pagar impuestos nacionales, derechos y tasas aduaneras para el ingreso de equipamiento desde el exterior, así como cualquier tipo de tributo nacional existente o a crearse“ y recordó que la decisión administrativa Nº 1/2026 distribuye el presupuesto para el ejercicio 2026 incorporando a la partida presupuestaria 5.1.7 “transferencias a otras instituciones culturales y sociedades sin fines de lucro”, subparcial-2071 “Asociación Bomberos Voluntarios”, de la cartera de Seguridad.

El criterio de asignación y la fiscalización de su uso quedan bajo la órbita de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que deberá garantizar, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, la correcta aplicación y rendición de los subsidios.

A su vez, la AFE creada mediante el decreto N° 225/2025, recibirá una partida de $2.584.880.009,64 para cubrir gastos de fiscalización, establecimiento de centros de control, adquisición de equipamiento y desarrollo de actividades formativas, entre otras obligaciones derivadas de la ley marco.

Por su parte, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina accederá a dos partidas diferenciadas: una de $7.754.640.000 para el funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación, y otra de $2.584.880.000 para gastos de representación y funcionamiento general, según surge del articulado. Estas asignaciones buscan garantizar la continuidad operativa y el desarrollo profesional de los integrantes del sistema.

Chubut es la provincia más afectada de la Patagonia; allí, los incendios se expandieron de tal manera que ya hay alrededor de 40 mil hectáreas quemadas. A pesar de los más de 500 brigadistas que trabajan en puntos como el Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Puerto Patriada, el fuego no da tregua y continúa avanzando sobre el bosque nativo.

En este contexto, hace tan solo unos días, el presidente Javier Milei se dirigió a los bomberos a través de un mensaje escrito en la red social X: “Nada más heroico que arriesgar su vida para salvar a otros”, sostuvo el mandatario. En el mismo texto, manifestó: “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”.

