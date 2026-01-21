miércoles 21 de enero 2026

Baja

Luis Pierrini renunció como secretario de Transporte de la Nación y será reemplazado por Fernando Herrmann

Pierrini presentó su renuncia por motivos personales y será reemplazado por Fernando Herrmann, arquitecto con amplia trayectoria académica y profesional, quien asumirá al frente de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (9)

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo en las últimas horas por “motivos personales”, según informó oficialmente el Ministerio de Economía. En su lugar asumirá el arquitecto Fernando Herrmann, quien se incorporará al equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo.

Desde el Palacio de Hacienda confirmaron que la dimisión fue presentada este miércoles y agradecieron el desempeño del funcionario saliente durante su gestión. “El ministro Luis Caputo agradeció el compromiso y la labor de Pierrini al frente de la Secretaría de Transporte”, indicaron en el comunicado oficial.

Pierrini había asumido en mayo de 2025, cuando reemplazó a Franco Mogetta, y estuvo al frente de un área clave para la política económica del Gobierno, con responsabilidad sobre el sistema de transporte terrestre, aéreo y marítimo, así como sobre la definición de tarifas, subsidios y marcos regulatorios.

En su reemplazo fue designado Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales. Además, cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) otorgado por el Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Herrmann posee una extensa trayectoria profesional y académica. A lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

