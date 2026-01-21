miércoles 21 de enero 2026

Política

El oficialismo de San Juan, entre los cinco que respaldarían la Reforma Laboral de Milei

Con Marcelo Orrego al frente, la provincia aparece entre las primeras en acompañar el proyecto oficial que será debatido en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego

Mientras el Gobierno nacional avanza en la búsqueda de consensos para aprobar la reforma laboral, el Gobierno de San Juan quedó posicionado entre las provincias que ya manifestaron su acompañamiento, con el gobernador Marcelo Orrego como uno de los primeros mandatarios en dar señales de respaldo al proyecto impulsado por la Casa Rosada.

Las gestiones son encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien durante enero recorrió distintas provincias para asegurar los apoyos necesarios en el Congreso. En ese marco, el 15 de este mes, Santilli visitó San Juan, donde mantuvo reuniones con autoridades provinciales y abordó, entre otros temas, el impacto de la reforma laboral en las economías regionales.

Según publicó TN, al menos cinco gobernadores ya estarían dispuestos a apoyar la iniciativa oficial, aun cuando persisten diferencias en torno al capítulo tributario del proyecto. San Juan aparece dentro de ese grupo de distritos que acompañarían la propuesta durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.

El principal foco de la negociación pasa por los cambios en impuestos coparticipables, como Ganancias y el impuesto a las sociedades. Desde la Casa Rosada analizan alternativas de compensación para evitar un impacto negativo en los recursos que reciben las provincias, una discusión que sigue abierta.

En paralelo, el oficialismo intensifica el trabajo político y técnico en el Congreso, con reuniones entre asesores, legisladores y distintos actores sociales. En ese escenario, el respaldo temprano del Gobierno de San Juan, reforzado tras la visita de Santilli, aparece como un gesto clave para el avance de una de las reformas centrales del Ejecutivo nacional.

