lunes 27 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto

El Gobierno anticipa que la reforma laboral "terminará en la Corte"

En medio de las presentaciones judiciales de la CGT, el oficialismo no ve otra salida.

Por Agencia NA
image

“La vigencia o no de la reforma laboral va a ser determinada por la Corte Suprema, ahí va a terminar”, señaló un funcionario de primera línea del Gobierno cuando se lo consultó por el futuro de la reforma laboral que se encuentra judicializada por la CGT principalmente, entre otras expresiones sindicales.

Lee además
tras el fallo que restituyo la reforma laboral, para ate la unica salida es la huelga general
Reclamo

Tras el fallo que restituyó la reforma laboral, para ATE la única salida "es la huelga general"
reforma laboral: la cgt recuso a los jueces que volvieron a poner en vigencia la ley
Medida formalizada

Reforma laboral: la CGT recusó a los jueces que volvieron a poner en vigencia la ley

El oficialismo sabe que la central obrera no se va a rendir en su estrategia judicial. Porque, considera, “es el único camino que tiene”. El problema que dispone el sindicalismo, a los ojos de La Libertad Avanza, es que tendrá una nueva derrota cuando sea el máximo tribunal de Justicia el que determine la constitucionalidad de la normativa que fue sancionada en sesiones extraordinarias.

La ley fue declarada legal la semana pasada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que falló a favor del Estado en el expediente caratulado “Confederación General del Trabajo de la República Argentina / Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Declarativa”.

Los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González decidieron modificar el alcance de la apelación, permitiendo que la reforma laboral impulsada por la gestión libertaria recupere su plena vigencia operativa tras la medida cautelar obtenida por la calle Azopardo.

Ante este panorama, el movimiento obrero recusó este lunes a los dos miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones, y pidió la “nulidad absoluta” de ese fallo que reactivó la vigencia de la ley.

Para la dirigencia cegetista, la recusación a los magistrados fue “por haber prejuzgado" sobre los derechos que constituyen la materia de fondo de la cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma laboral.

Asimismo, recusó también a Pesino por “favorecer la posición de la demandada”, en alusión al Estado nacional, y simultáneamente ser favorecido con un pedido al Consejo de la Magistratura para que siga en el cargo más allá de los 75 años, medida que fue publicada en el Boletín Oficial.

Obtener “un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley”.

El escrito legal califica la conducta del Estado como “descalificable” al promover la continuidad en el cargo más allá de los 75 años (tal como marca la Constitución Nacional reformada en 1994) “de un magistrado que acaba de fallar a favor de la posición oficial”.

Temas
Seguí leyendo

La Cámara del Trabajo revocó la cautelar que frenaba la reforma laboral y restableció la vigencia de toda la ley

El Banco Central le impuso una dura sanción a una casa de cambios que vinculan con "Chiqui" Tapia

Atentado a Trump: La teoría sobre la "máquina del tiempo"

Alerta en la Casa Rosada: la confianza en el gobierno de Milei sufre un descenso histórico y marca un nuevo piso

Ritondo toma distancia de la eliminación de las PASO: "No puede ser blanco o negro"

Informe de Adorni: la oposición le pidió a Menem que informe si el Gobierno va a llenar los palcos de militantes

Casa Rosada: el Gobierno mantiene la prohibición del acceso a la prensa acreditada

Chau papel: la Justicia de San Juan digitalizará 90 mil notificaciones por año para ahorrar $ 500 millones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los interrogantes internos que abrio la salida de claudio frugoni ante el caso adorni
Gabinete

Los interrogantes internos que abrió la salida de Claudio Frugoni ante el caso Adorni

Por Agencia NA

Las Más Leídas

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026
A tener en cuenta

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

Imagen ilustrativa.
Fraude

Un empresario sanjuanino detenido por comprar motos con cheques truchos

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

Eduardo Elsztain se sumó formalmente a la pulseada por la línea de 500 kV a través de sus empresas mineras, en un conflicto que escala y suma nuevos actores de peso en San Juan.
Escala el conflicto por la energía minera

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

Te Puede Interesar

San Juan logra sostener el equilibrio fiscal en 2025, aunque con un superávit mucho más ajustado que el año anterior.
Informe privado

San Juan, entre las pocas provincias que lograron mantener el superávit en sus cuentas

Por Elizabeth Pérez
Sobreseen al juez que estaba sospechado de chapear y tratar de favorecer a un detenido
A pedido de fiscalía

Sobreseen al juez que estaba sospechado de chapear y tratar de favorecer a un detenido

 La Justicia de San Juan implementará la digitalización de 90 mil notificaciones anuales.
Cambio oficial

Chau papel: la Justicia de San Juan digitalizará 90 mil notificaciones por año para ahorrar $ 500 millones

Imagen de archivo. 
Accidente doméstico

Se cayó un portón en Santa Lucía y aplastó a dos hermanitos

El fuerte descargo de una proteccionista tras una condena por zoofilia en San Juan: Es una burla para la sociedad
En las redes

El fuerte descargo de una proteccionista tras una condena por zoofilia en San Juan: "Es una burla para la sociedad"