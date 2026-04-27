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Atentado a Trump: La teoría sobre la "máquina del tiempo"

El intento de magnicidio contra Donald Trump desató todo tipo de teorías conspirativas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El intento de atentado ocurrido el 25 de abril de 2026 durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton, en donde estaba presente el presidente Donald Trump, ha sacudido a los Estados Unidos, y ha cuestionado también la efectividad de la seguridad en la capital del país vecino.

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Sin embargo, el hecho de que la noticia haya causado tal impacto no es solo porque un hombre armado haya irrumpido en el complejo, poniendo en peligro la integridad de funcionarios, periodistas y demás, sino también por el surgimiento de una teoría conspirativa que habla sobre viajes en el tiempo.

El tirador y una extraña publicación en X

El profesor Cole Thomas Allen fue el hombre que la noche del pasado sábado intentó atravesar el filtro de seguridad del hotel mientras portaba múltiples armas de fuego, siendo inmediatamente detenido por agentes federales que estaban en el recinto.

Hasta ahí parecía todo entendible, sin embargo, usuarios de X comenzaron a hacer búsquedas de su nombre y encontraron que el 21 de diciembre de 2023, una cuenta escribió un “tuit” con el nombre Colle Allen. Esa fue la única actividad presentada por el usuario.

Dicha cuenta pertenecía a una persona llamada Henry Martinez, nombre que coincide con un científico de la NASA que, según ha trascendido, está desaparecido.

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Usuario Henry Martinez publicó en 2023 el nombre del hombre armado que irrumpió en la Cena de Corresponsales

Usuario Henry Martinez publicó en 2023 el nombre del hombre armado que irrumpió en la Cena de Corresponsales

¿Máquina del tiempo?

La teoría se vuelve cada vez más interesante al momento de observar dos detalles, uno de ellos su imagen de perfil, que muestra a Pepe la Rana con smocking y una copa de vino, cosa que, curiosamente, tiene similitudes con una de las imágenes de Donald Trump en la cena, donde portaba smocking y tenía copas de vino al lado.

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Similitudes entre la imagen de perfil de la cuenta de X y Donald Trump en el evento del pasado sábado

Similitudes entre la imagen de perfil de la cuenta de X y Donald Trump en el evento del pasado sábado

El segundo detalle al cual hay que prestar atención está en la imagen de portada de la cuenta de Henry Martinez, que muestra un diseño abstracto de colores, que parece no decir mucho, pero que al momento de aplicar ciertos filtros se asemeja a la icónica imagen de Trump momentos después de que una bala hiriera su oreja derecha durante un mitin en julio de 2024.

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Además esa imagen abstracta fue tomada del sitio web de una empresa llamada “Time Machine”, que por su traducción al español quiere decir “Máquina del Tiempo”, justo en un apartado publicado el 5 de mayo de 2022.

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La imagen abstracta fue publicada en 2022 en un sitio web de una empresa llamada

La imagen abstracta fue publicada en 2022 en un sitio web de una empresa llamada "Máquina del Tiempo"

El caso de Cole Allen ha dejado de ser un simple reporte policial para convertirse en un fenómeno viral en las redes sociales, en donde pueden encontrarse cientos, quizá miles de usuarios que eligen creer que lo ocurrido el pasado sábado no fue una simple casualidad.

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