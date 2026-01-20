martes 20 de enero 2026

El posible contrincante de Villa lo intimó para que le dé información sobre las elecciones en UPCN

Alejandro Savoca intimó a la conducción de UPCN San Juan para que le entregue estatutos, actas, padrón y cronograma electoral, tras la confirmación de José “Pepe” Villa como candidato a seguir al frente del gremio en las elecciones de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandro Savoca, afiliado a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional San Juan y ex integrante de la conducción gremial, intimó formalmente al secretario general del sindicato, José "Pepe" Villa, para que le entregue información institucional y electoral clave con el objetivo de evaluar su participación en las elecciones internas previstas para 2026.

El requerimiento fue realizado mediante una nota fechada el 20 de enero de 2026, en la que Savoca solicita que se le remita de manera fehaciente diversa documentación del gremio. Entre los pedidos figuran el estatuto vigente de UPCN, el reglamento interno de la seccional San Juan, y todas las actas y antecedentes de los órganos de conducción y control de los últimos diez años, incluyendo asambleas y reuniones de comisión directiva. También solicitó expedientes administrativos y la exhibición de los libros institucionales.

En relación con el proceso electoral, el afiliado pidió el padrón actualizado de afiliados, el cronograma electoral con todas sus etapas, la fecha de vencimiento de los mandatos actuales, los plazos previstos para cada instancia y la forma en que se conformará la Junta Electoral, incluyendo su integración, modo de designación y funciones.

En la nota se establece un plazo máximo de cinco días para que la conducción sindical entregue toda la información requerida, a fin de permitir su análisis. Además, Savoca informó que el mismo pedido fue presentado ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y ante las autoridades nacionales de UPCN, en busca de garantizar el acceso a la información.

El reclamo se da en un contexto de creciente tensión dentro del gremio. Días atrás, “Pepe” Villa, confirmó que volverá a presentarse como candidato para continuar al frente de UPCN, cargo que ocupa desde hace casi cuarenta años. La definición se produjo luego de que Savoca anunciara con anticipación su intención de competir en las elecciones de 2026.

Savoca había cuestionado públicamente la conducción histórica del sindicato y había señalado que UPCN “no podía ser una empresa familiar”, en referencia a versiones que indicaban que Villa analizaba dar un paso al costado y promover la candidatura de su hija. Sin embargo, ante la aparición de un competidor interno, el dirigente decidió ratificar su continuidad y aseguró no temer a la disputa electoral.

Villa también afirmó contar con el respaldo de la conducción nacional del gremio para una nueva postulación. Por ahora, UPCN no definió fechas para el llamado a elecciones, aunque tradicionalmente el proceso se convoca entre los meses de marzo y junio.

¿Qué ideas se barajan para reformar el Código Electoral en San Juan? Dudas, certezas y plazos legales
