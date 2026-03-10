Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25

Los gremios docentes UDAP, UDA y AMET convocaron a una marcha este miércoles a las 20 en la Plaza 25 de Mayo y, en ese marco, confirmaron por qué levantaron el paro que estaba previsto para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo. La decisión fue comunicada este martes en una conferencia de prensa conjunta, donde explicaron que la suspensión de la medida de fuerza responde a las exigencias impuestas por la nueva normativa laboral.

Según indicaron los dirigentes sindicales, la nueva normativa establece que si un sindicato no presenta un plan de paro con al menos 24 horas de anticipación, puede recibir multas millonarias. Además, la legislación exige garantizar un mínimo del 75% de presentismo para asegurar el funcionamiento básico del sistema educativo durante una medida de fuerza.

En la conferencia participaron las secretarias generales Patricia Quiroga (UDAP) y Karina Navarro (UDA), el secretario adjunto de AMET, Adrián Ruiz, junto a los abogados de cada gremio. Allí explicaron que, para cumplir con la normativa, debían presentar un plan de acción detallado ante las autoridades laborales.

Ese documento debía especificar qué escuelas, niveles, turnos y docentes quedarían afectados a un sistema de guardias para garantizar el porcentaje mínimo de asistencia, tal como lo establece el artículo 24 de la Ley 25.877 y sus modificaciones sobre servicios esenciales en conflictos laborales.

Los sindicalistas señalaron que “es prácticamente imposible” elaborar ese esquema en una provincia que cuenta con unos 25.000 docentes y cientos de establecimientos educativos, por lo que resolvieron suspender la medida de fuerza y optar por una movilización.

En ese marco, también cuestionaron al subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Marchese, al considerar que “se extralimitó en sus funciones”, ya que, según afirmaron, su rol debería ser el de mediador dentro del conflicto.

Pese a la suspensión del paro, desde los gremios afirmaron que continúan abiertos al diálogo. La titular de UDAP, Patricia Quiroga, indicó que presentaron junto a AMET una nota solicitando retomar la negociación el viernes, luego de que este martes no se concretara la reunión paritaria prevista.

La sexta sesión de paritarias docentes estaba convocada para las 14 horas en el Ministerio de Educación, en el Centro Cívico. Sin embargo, no asistieron representantes de UDAP ni de AMET, mientras que la única dirigente sindical presente fue la titular de UDA, Karina Navarro.

Del lado del Gobierno sí se presentaron funcionarios minutos antes de las 13:30. En el segundo piso del edificio estuvieron la ministra de Educación Silvia Fuentes, el ministro de Economía Roberto Gutiérrez y el secretario general de la Gobernación Emilio Achem.

Ante la ausencia de parte de los sindicatos, las autoridades evaluaban dejar constancia de la situación en un acta formal y definir los pasos a seguir en una negociación salarial que ya acumula varias semanas sin acuerdo.