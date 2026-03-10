martes 10 de marzo 2026

Tragedia

Encontraron el cadáver de un indigente dentro de un rancho en Pocito

Tenía 38 años y su cuerpo sin vida fue hallado por su compañero. Los investigadores de la UFI Delitos Especiales concurrieron al lugar para constatar qué había pasado y un médico señaló que murió por causas naturales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre que vivía en la indigencia fue hallado sin vida dentro de una humilde vivienda ubicada en un callejón cercano al canal Céspedes, en Pocito. El descubrimiento fue realizado por su propio compañero de vivienda durante la tarde de este martes y, en principio, los investigadores sospechan que se trató de una muerte natural. De todos modos, se dispuso la realización de la autopsia para confirmar las causas del fallecimiento.

La víctima fue identificada como Silverio Filomeno Páez, de 38 años, quien se encontraba en situación de calle, señaló un funcionario judicial que estuvo en el lugar. Las fuentes señalaron que el hombre residía junto a un amigo en un rancho precario situado al costado del canal Céspedes, en inmediaciones de calle 6 y Chacabuco, en Pocito.

image

Según fuentes policiales, el hallazgo se produjo alrededor de las 14 de este martes cuando su compañero, Ceferino Argentino Bustos, de 56 años, regresó al lugar donde ambos vivían, en el callejón Pellegrini entre calle 6 y Chacabuco. Al ingresar al precario domicilio notó que Páez no respondía ni presentaba signos vitales, por lo que dio aviso a las autoridades.

Al lugar acudió personal de la Comisaría 35ª y la médica legista, quien en una primera evaluación indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que la principal hipótesis es que se trató de una muerte natural. No obstante, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia que confirmará las causas del deceso.

image

En la investigación intervienen el ayudante fiscal César Recio y el fiscal Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, quienes coordinaron las medidas junto al personal policial y los investigadores de la Brigada de Investigaciones para determinar con certeza las circunstancias del fallecimiento y descartar la existencia de un hecho delictivo.

