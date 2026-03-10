miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Argentina Week

Lo que no trascendió del encuentro Orrego-Milei en Nueva York

La misión argentina en New York dejó gestos políticos y gestiones económicas. El ministro Gustavo Fernández reveló cómo fue el contacto entre Javier Milei y Marcelo Orrego y qué busca San Juan en la gira.

Por Florencia García
imagen

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este martes de la apertura de la Argentina Week, un encuentro organizado para atraer inversores internacionales y fortalecer los vínculos económicos del país. La actividad estuvo encabezada por el presidente Javier Milei y se desarrolló en el auditorio principal de JPMorgan Chase, una de las principales instituciones financieras del mundo con sede en New York City. En el evento también estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros gobernadores que integran la comitiva oficial argentina.

Lee además
un milagro: el ceo de jp morgan elogio las reformas de javier milei y lo puso como ejemplo para el mundo
Argentina Week

"Un milagro": El CEO de JP Morgan elogió las reformas de Javier Milei y lo puso como ejemplo para el mundo
El gobernador Orrego participó de la apertura de Argentina Week junto al presidente de la Nación, Javier Milei.
Este martes

Orrego participó en la apertura de Argentina Week en Nueva York junto al presidente Javier Milei
imagen
Marcelo Orrego junto a Javier Milei en la apertura de Argentina Week

Marcelo Orrego junto a Javier Milei en la apertura de Argentina Week

Aunque la actividad central fue el discurso presidencial ante empresarios y representantes financieros, hubo momentos que no trascendieron públicamente y que marcaron el tono del vínculo entre la Nación y las provincias. Según relató a Tiempo de San Juan el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia, Gustavo Fernández, tras su exposición el presidente compartió un breve encuentro con los mandatarios provinciales.

“Luego de su discurso el presidente compartió unos minutos con los gobernadores. Tuvo un saludo inicial muy afectuoso y efusivo para con el gobernador Marcelo Orrego”, contó el funcionario sanjuanino.

Fernández explicó que, más allá del gesto político, la expectativa de la comitiva provincial está puesta en las posibilidades concretas de financiamiento para proyectos locales. “Lo importante es que las empresas con proyectos en San Juan puedan obtener financiamiento para ejecutarlos. Por ello es relevante la confianza que el país transmita y nada mejor que hacerlo conjuntamente entre la Nación y las provincias con el mismo mensaje al mundo”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la estrategia del viaje apunta a facilitar el acceso a capital para iniciativas productivas en la provincia. “Eso se ha transmitido y debería facilitar financiamiento para inversiones en proyectos a desarrollar en San Juan. Muchas de las reuniones se están haciendo en los principales bancos de Occidente”, agregó.

El funcionario también reveló que la agenda incluyó encuentros, aunque breves, con integrantes clave del equipo del Gobierno nacional. “Ayer lunes pudimos conversar con Luis Caputo y hoy con Karina Milei. Pudimos charlar, aunque fueron encuentros breves. También había secretarios de diferentes áreas de Economía con los que hemos interactuado”, indicó.

Temas
Seguí leyendo

Argentina Week en Nueva York: confirmaron en qué panel disertará Orrego, en su viaje con Milei

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Milei viajará a Chile a la asunción de José Antonio Kast

Casi 20.000 inscriptos: La oposición pide ampliar la audiencia pública por Glaciares

José "Pepe" Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: "Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante"

Los "duros" de la CGT desembarcan mañana en Tierra del Fuego para apoyar un paro de la UOM

Adorni explicó el viaje de su esposa a Estados Unidos: "Quería que me acompañe porque es mi compañera de vida"

El gobierno aseguró que 420 argentinos ya lograron salir de Emiratos Árabes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno aplico la reforma laboral y udap levanto la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Ni Pelota Libre, ni Xuper TV con VPN: dónde ver los octavos de final de la Champions League
Fútbol

Ni Pelota Libre, ni Xuper TV con VPN: dónde ver los octavos de final de la Champions League

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

Te Puede Interesar

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Por Natalia Caballero
Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan
SMN

Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan

Imagen ilustrativa
Otra vez el Teresa de Calcuta

Asaltaron a un delivery en Pocito, le robaron el celular y encima lo estafaron en $381.000 de su billetera virtual

José Pepe Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante
Repercusiones

José "Pepe" Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: "Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante"

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores