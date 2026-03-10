Lo que no trascendió del encuentro Orrego-Milei en Nueva York

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este martes de la apertura de la Argentina Week, un encuentro organizado para atraer inversores internacionales y fortalecer los vínculos económicos del país. La actividad estuvo encabezada por el presidente Javier Milei y se desarrolló en el auditorio principal de JPMorgan Chase, una de las principales instituciones financieras del mundo con sede en New York City. En el evento también estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros gobernadores que integran la comitiva oficial argentina.

Aunque la actividad central fue el discurso presidencial ante empresarios y representantes financieros, hubo momentos que no trascendieron públicamente y que marcaron el tono del vínculo entre la Nación y las provincias. Según relató a Tiempo de San Juan el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia, Gustavo Fernández, tras su exposición el presidente compartió un breve encuentro con los mandatarios provinciales.

“Luego de su discurso el presidente compartió unos minutos con los gobernadores. Tuvo un saludo inicial muy afectuoso y efusivo para con el gobernador Marcelo Orrego”, contó el funcionario sanjuanino.

Fernández explicó que, más allá del gesto político, la expectativa de la comitiva provincial está puesta en las posibilidades concretas de financiamiento para proyectos locales. “Lo importante es que las empresas con proyectos en San Juan puedan obtener financiamiento para ejecutarlos. Por ello es relevante la confianza que el país transmita y nada mejor que hacerlo conjuntamente entre la Nación y las provincias con el mismo mensaje al mundo”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la estrategia del viaje apunta a facilitar el acceso a capital para iniciativas productivas en la provincia. “Eso se ha transmitido y debería facilitar financiamiento para inversiones en proyectos a desarrollar en San Juan. Muchas de las reuniones se están haciendo en los principales bancos de Occidente”, agregó.

El funcionario también reveló que la agenda incluyó encuentros, aunque breves, con integrantes clave del equipo del Gobierno nacional. “Ayer lunes pudimos conversar con Luis Caputo y hoy con Karina Milei. Pudimos charlar, aunque fueron encuentros breves. También había secretarios de diferentes áreas de Economía con los que hemos interactuado”, indicó.