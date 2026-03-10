"Un milagro": El CEO de JP Morgan elogió las reformas de Javier Milei y lo puso como ejemplo para el mundo

En el marco de la inauguración del Argentina Week en Nueva York, el CEO global de JPMorgan Chase, Jamie Dimon , expresó un contundente respaldo a la gestión del presidente Javier Milei , destacando su firmeza política y los resultados obtenidos en materia macroeconómica. Durante su intervención en la nueva torre del banco en Park Avenue, Dimon afirmó que el mandatario argentino posee “convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país” .

El "milagro" de la inflación y el orden fiscal Uno de los puntos más destacados por el banquero fue el proceso de desinflación. Dimon calificó como un “milagro” haber reducido la inflación desde niveles del 2% diario (o más del 200% anual) a aproximadamente un 2% mensual . Asimismo, enumeró una serie de indicadores que demuestran un cambio estructural: el fin de la monetización de la deuda, el aumento de las reservas del Banco Central y la reducción del déficit fiscal a prácticamente cero .

El ejecutivo también subrayó que el Gobierno logró traer "claridad regulatoria" y abrir los mercados de capitales, logrando un crecimiento económico cercano al 5% el año pasado, una cifra que calificó como “casi inaudita” dadas las circunstancias previas.

Argentina como ejemplo internacional Dimon realizó un análisis histórico, recordando que en 1917 Argentina tenía un PIB per cápita equivalente al de Francia, pero que tras décadas de políticas equivocadas esa cifra cayó a una décima parte de la del país europeo. En ese sentido, comparó la situación actual con casos de éxito como Corea del Sur e Irlanda, contraponiéndolos a los modelos de Venezuela y Cuba.

“Me encantaría ver que esto pudiera ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país”, expresó Dimon, enfatizando que las políticas de mercado y las reformas laborales pueden beneficiar a todos los ciudadanos y servir de guía para otros países de Latinoamérica.

Interés inversor y presencia local El respaldo de JP Morgan no es solo retórico. El banco cuenta con un centro de servicios en Argentina que emplea a unas 5.000 personas y ha participado en operaciones de financiamiento al Estado por USD 2.000 millones. Dimon señaló que existe una agenda clara a favor del mercado que ha despertado el interés de empresas globales por invertir en sectores estratégicos como el petróleo, la energía, los minerales y el capital humano talentoso.

Finalmente, el ejecutivo cerró su discurso felicitando al equipo de Gobierno por lo que consideró un "giro asombroso" que nadie habría predicho hace pocos años. "Señor presidente y a su equipo, felicitaciones. Es algo excepcional", concluyó.