martes 10 de marzo 2026

Este martes

Orrego participó en la apertura de Argentina Week en Nueva York junto al presidente Javier Milei

El gobernador de San Juan participó de la apertura de Argentina Week, el evento organizado para atraer inversores de todo el mundo y fortalecer los vínculos económicos con el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Orrego participó de la apertura de Argentina Week junto al presidente de la Nación, Javier Milei.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó de la apertura de Argentina Week, un evento organizado para atraer inversores de todo el mundo y fortalecer los vínculos económicos con el país. La actividad fue encabezada por el presidente de la Nación, Javier Milei, y se desarrolló en el auditorio principal de JPMorgan Chase, una de las principales instituciones financieras del mundo, con sede en New York City.

Durante el acto también estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y otros gobernadores que integran la comitiva oficial argentina.

Argentina Week reúne a referentes del sector financiero, empresarios e inversores internacionales interesados en conocer las oportunidades de desarrollo y de inversión que ofrece el país en distintos sectores productivos.

En ese marco, la participación de Orrego forma parte de la agenda institucional que el mandatario sanjuanino desarrolla en Estados Unidos, con el objetivo de posicionar a la provincia y generar vínculos con actores clave del ámbito económico y financiero internacional.

En este contexto, el mandatario destacó el mensaje brindado por el presidente Milei durante la apertura. Asimismo, Orrego resaltó que el presidente hizo hincapié en el cambio de rumbo de la Argentina y en la consolidación de las reformas que han permitido estabilizar la macroeconomía del país, al tiempo que invitó a los inversores a confiar y apostar por el desarrollo y las oportunidades de inversión en la Argentina.

