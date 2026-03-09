lunes 9 de marzo 2026

Acción

Alerta por embarazadas con consumos problemáticos: cómo es el trabajo interministerial para atender los casos en San Juan

El abordaje se realiza de manera conjunta entre Salud y Familia y Desarrollo Humano. Advierten que crecieron los casos y que la intervención temprana es clave para evitar consecuencias en los recién nacidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (93)

Según indicaron desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en San Juan, cada vez son más comunes los casos de mujeres embarazadas con consumos problemáticos. En la provincia, la problemática se aborda de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con un esquema de intervención que busca actuar rápido para evitar consecuencias en los bebés.

La situación tomó relevancia en los últimos días luego de que el Gobierno de Mendoza anunciara que realizará estudios médicos a todas las embarazadas que se atienden en el sistema público, ante el incremento de casos vinculados al consumo de sustancias. En ese contexto, desde el Ejecutivo sanjuanino reconocieron que también se vienen registrando más situaciones similares, e incluso bebés que nacen con síndrome de abstinencia.

Según explicaron fuentes oficiales, cuando se detecta una embarazada con consumo problemático interviene la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, que depende de la cartera de Desarrollo Humano. Allí se realiza una evaluación integral de cada caso: se analiza el contexto familiar, la red de contención y el nivel de consumo.

Con ese diagnóstico se define el tipo de abordaje. En algunos casos se avanza con tratamientos ambulatorios, mientras que en situaciones más complejas se dispone una internación.

Cuando se determina esa medida, las mujeres son derivadas a la Casa Convivencial María del Carmen, donde reciben tratamiento y acompañamiento durante el proceso.

Desde el Gobierno indicaron que la rapidez de la intervención es clave, ya que cuanto antes se detecta el consumo y se inicia el abordaje, menores son las consecuencias para el bebé en gestación.

En paralelo, el Estado también prevé medidas de protección para los recién nacidos. Si la situación lo requiere, interviene la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que puede hacerse cargo del cuidado del bebé.

Especialistas advierten que el consumo de sustancias durante el embarazo puede provocar distintas complicaciones para el feto, como aborto, malformaciones, bajo peso al nacer, prematuridad, sufrimiento fetal o síndrome de abstinencia neonatal, entre otras patologías.

Temas
