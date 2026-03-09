lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

En los ultimos dos años la mina jachallera viene sufriendo un vaciamiento en su cúpula dirigencial. La semana pasada se fue el tercer referente histórico de la empresa del español Retamero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.

La mina jachallera Gualcamayo atraviesa un momento de profunda transformación en su estructura de mando. Lo que comenzó con salidas sorpresivas desde el 2024 se ha convertido en un goteo constante de figuras clave, sumando ahora el alejamiento de un tercer referente histórico del proyecto.

Lee además
Los planes del nuevo dueño de la ex bodega Cinzano es convertirla en un polo urbanístico con una torre para oficinas mineras y otras para viviendas, además de un centro comercial y un hotel.
En San Juan

El dueño de Gualcamayo ratificó su megaproyecto en la ex Cinzano, pero sin precisar plazos: qué dijo
Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se oficializó el RIGI para la mina sanjuanina Gualcamayo: inversión de USD 665 millones y 4.500 empleos

La semana pasada se conoció que Marcelo Agulles, quien lideró la comunicación de Gualcamayo durante casi 15 años, dejó la compañía para asumir la Gerencia de Comunicaciones en el proyecto Vicuña.

Agulles era uno de los rostros más conocidos y con mayor trayectoria dentro de la mina, y su partida cierra una etapa institucional significativa siendo el tercer nombre que se suma a la lista desde que el proyecto está en manos del empresario Juan José Retamero. Lo llamativo es que las salidas ocurren justo cuando la minera busca reimpulsarse.

Una cúpula que se desmorona

La salida de Agulles no es un hecho aislado, sino que completa un podio de bajas sensibles en la conducción que respondía a los nuevos dueños.

Hace poco se fue Ricardo Martínez, ex Director Ejecutivo: su salida el 12 de diciembre pasado sacudió al mercado minero. Aunque alegó motivos familiares, su renuncia fue "repentina y silenciosa", despertando dudas sobre diferencias éticas y financieras con el directorio que nunca fueron confirmadas.

Antes, en abril de 2025, Mario Juárez, ex Gerente General había partido también de la minera. El geólogo tuvo un paso fugaz por el gerenciamiento bajo la nueva administración de Retamero. Aunque su desvinculación se habría producido en enero, recién fue comunicada meses después, en medio de rumores de fuertes tensiones internas. Fue reemplazado por Gabriel Corvo

El factor Retamero

Detrás de estos movimientos aparece la figura del empresario español Juan José Retamero, propietario del grupo AISA, vinculado a la firma Eris LLC, compradora de la mina. Retamero, conocido por sus disputas judiciales con Fecovita, mantiene un hermetismo que alimenta las especulaciones.

En el sector minero circulan versiones sobre una relación rota entre Retamero y los gerenciadores que él mismo designó originalmente, aunque esto no ha sido confirmado formalmente.

¿Quién queda al mando?

A pesar de haber obtenido recientemente la aprobación del RIGI para una inversión de 665 millones de dólares destinada al proyecto "Carbonatos Profundos", el clima interno en Gualcamayo es de "silencio y sorpresa".

Con la salida de Martínez, Juárez y ahora Agulles, el interrogante que recorre los pasillos de la mina y las oficinas de la calle Cinzano es quiénes integran hoy el círculo de confianza de Retamero, y quiénes serán los encargados de ejecutar la ambiciosa inversión prometida en un escenario de vaciamiento de la plana mayor histórica.

Temas
Seguí leyendo

Nueve apuestas mineras en la cordillera: San Juan sale a buscar empresas inversoras

Línea de 500 kV para una minera: los argumentos con que el EPRE salió a cruzar a Nación

Se viene una ola de presentaciones en rechazo a que la línea eléctrica de 500 kV esté en manos de una minera

Un viejo conocido de la minería ¿el nuevo de secretario de comunicación de Vicuña?

Revuelo en la minería sanjuanina por una línea eléctrica que enfrenta a dos organismos de control

Habrá audiencia pública por la Ley de Glaciares antes de debatir los cambios votados en el Senado

Los Azules, también contra una ley de proveedores mineros: un dardo y un consejo para calmar ansiedades

Luego de 17 años, San Juan vuelve a poner en producción una mina de oro

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas
Accidente

Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

Los dos detenidos. Leonel Correa (el de remera negra) fue liberado en la audiencia de esta mañana. El otro es Morán, quien continúa detenido.
Delitos contra la propiedad

Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores