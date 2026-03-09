Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

La mina jachallera Gualcamayo atraviesa un momento de profunda transformación en su estructura de mando. Lo que comenzó con salidas sorpresivas desde el 2024 se ha convertido en un goteo constante de figuras clave, sumando ahora el alejamiento de un tercer referente histórico del proyecto.

Mina de oro en Jáchal Se oficializó el RIGI para la mina sanjuanina Gualcamayo: inversión de USD 665 millones y 4.500 empleos

En San Juan El dueño de Gualcamayo ratificó su megaproyecto en la ex Cinzano, pero sin precisar plazos: qué dijo

La semana pasada se conoció que Marcelo Agulles, quien lideró la comunicación de Gualcamayo durante casi 15 años, dejó la compañía para asumir la Gerencia de Comunicaciones en el proyecto Vicuña.

Agulles era uno de los rostros más conocidos y con mayor trayectoria dentro de la mina, y su partida cierra una etapa institucional significativa siendo el tercer nombre que se suma a la lista desde que el proyecto está en manos del empresario Juan José Retamero. Lo llamativo es que las salidas ocurren justo cuando la minera busca reimpulsarse.

Una cúpula que se desmorona

La salida de Agulles no es un hecho aislado, sino que completa un podio de bajas sensibles en la conducción que respondía a los nuevos dueños.

Hace poco se fue Ricardo Martínez, ex Director Ejecutivo: su salida el 12 de diciembre pasado sacudió al mercado minero. Aunque alegó motivos familiares, su renuncia fue "repentina y silenciosa", despertando dudas sobre diferencias éticas y financieras con el directorio que nunca fueron confirmadas.

Antes, en abril de 2025, Mario Juárez, ex Gerente General había partido también de la minera. El geólogo tuvo un paso fugaz por el gerenciamiento bajo la nueva administración de Retamero. Aunque su desvinculación se habría producido en enero, recién fue comunicada meses después, en medio de rumores de fuertes tensiones internas. Fue reemplazado por Gabriel Corvo

El factor Retamero

Detrás de estos movimientos aparece la figura del empresario español Juan José Retamero, propietario del grupo AISA, vinculado a la firma Eris LLC, compradora de la mina. Retamero, conocido por sus disputas judiciales con Fecovita, mantiene un hermetismo que alimenta las especulaciones.

En el sector minero circulan versiones sobre una relación rota entre Retamero y los gerenciadores que él mismo designó originalmente, aunque esto no ha sido confirmado formalmente.

¿Quién queda al mando?

A pesar de haber obtenido recientemente la aprobación del RIGI para una inversión de 665 millones de dólares destinada al proyecto "Carbonatos Profundos", el clima interno en Gualcamayo es de "silencio y sorpresa".

Con la salida de Martínez, Juárez y ahora Agulles, el interrogante que recorre los pasillos de la mina y las oficinas de la calle Cinzano es quiénes integran hoy el círculo de confianza de Retamero, y quiénes serán los encargados de ejecutar la ambiciosa inversión prometida en un escenario de vaciamiento de la plana mayor histórica.