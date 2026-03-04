Un viejo conocido de la minería ¿el nuevo de secretario de comunicación de Vicuña?

En septiembre del 2025 Carolina Laumann dejó de ser la gerenta de Comunicaciones del gigante Vicuña. La silla quedó vacía durante varios meses, pero ahora trascendió que sería un profesional ligado al sector desde hace décadas quien ocupará esa posición. Todo apunta a Marcelo Agulles, de importante trayectoria en los medios y durante casi 15 años al frente de la comunicación de Gualcamayo.

Desde agosto de 2021, Laumann se desempeñó en distintos roles de comunicación dentro de Lundin, primero como Coordinadora de Comunicaciones y luego como Gerente de Comunicaciones del proyecto Josemaría hasta enero de 2025, cuando pasó a ocupar el mismo cargo en Vicuña, que desempeñó hasta que terminó el mes de septiembre. Su labor siempre estuvo vinculada al trato con los medios y la prensa local.

Su partida cerró una etapa en la comunicación del proyecto, que durante meses compartió con Caterina Dzugala, actual Directora de Comunicaciones, quien llegó en 2024 desde Buenos Aires para liderar la estrategia y reportar directamente a la alta dirección encabezada por el australiano José Morea, Country Director de Vicuña.

Dzugala sigue pero se interpretó puertas adentro de la compañía que era necesario contar con un coordinador de comunicación en San Juan, que conduzca el nutrido equipo con el que ya cuentan. Finalmente, todo apuntaría a que Agulles ocupará ese lugar.

El comunicador tiene una amplia trayectoria en medios: trabajó como coordinador de contenidos en Canal 11 y en San Juan 8. También cumplió funciones en Diario Huarpe y en Radio Light, junto a Ricardo Olivera. Cerrada esa etapa, comenzó su trayectoria en la minería. Lideró la comunicación de Gualcamayo, cargo que dejó para ahora encarar la gerencia de Vicuña.