Minería

Luego de 17 años, San Juan vuelve a poner en producción una mina de oro

El impacto económico supera los 76.000 millones de pesos en compromisos contractuales en ejecución, reflejando inversión real, actividad sostenida y una cadena de valor plenamente activa en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hualilán

El inicio del traslado de mineral desde Hualilán hacia el complejo industrial Casposo bajo el esquema de toll milling no es simplemente un hito operativo; es una decisión estratégica que define el modelo de desarrollo del proyecto. En lugar de asumir el CAPEX completo de una planta propia en una etapa temprana, se priorizó la generación de flujo y la reducción del riesgo, acortando el camino al cash flow, validando la operación en escala real y optimizando la estructura de capital antes de una futura expansión. No se trata únicamente de producir, sino de crecer con disciplina y visión de largo plazo.

Hoy esa decisión ya se traduce en un impacto económico concreto que supera los 76.000 millones de pesos en compromisos contractuales en ejecución, reflejando inversión real, actividad sostenida y una cadena de valor plenamente activa en la provincia.

Ese impacto se manifiesta también en el empleo y en el fortalecimiento del entramado productivo local. La totalidad de nuestros empleados y profesionales son argentinos y sanjuaninos, con fuerte presencia de trabajadores de Ullum y Calingasta, al igual que nuestras empresas contratistas y proveedores. Cada contrato adjudicado, cada empresa involucrada y cada puesto de trabajo generado forman parte de un modelo de desarrollo que prioriza la integración regional y la creación de oportunidades concretas para la industria.

El reinicio de la actividad metalífera en Hualilán no solo marca el regreso de una nueva operación de oro a la provincia después de casi dos décadas. Representa el comienzo de una etapa sustentada en disciplina financiera, eficiencia operativa y compromiso genuino con el desarrollo local. Hualilán reafirma así su convicción de impulsar una minería moderna, responsable y generadora de valor sostenible para San Juan.

