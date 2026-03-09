Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

El encuentro del Consejo Federal de la AFA que reunió en Córdoba a más de 4.000 dirigentes del fútbol de todo el país tuvo una fuerte representación sanjuanina. Presidentes de ligas, referentes de clubes y dirigentes de la Federación Sanjuanina de Fútbol y de la Liga Sanjuanina de Fútbol participaron de la cumbre encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, una jornada que combinó anuncios estructurales para el fútbol del interior con un claro mensaje político de respaldo a la conducción de la AFA.

La reunión se realizó en el estadio cubierto Ángel Sandrín , del Instituto Atlético Central Córdoba , y congregó a representantes de 233 ligas y federaciones que nuclean a cerca de 5.000 clubes del país. El evento contó además con la presencia del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, uno de los dirigentes con mayor peso dentro del Consejo Federal, junto a Tapia, hoy también en el centro de la investigación judicial por desvío de fondos.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 09.45.19 (1)

Desde San Juan viajaron más de 90 dirigentes vinculados a las doce ligas afiliadas al organismo. Entre ellos estuvieron el presidente de la Federación, Nacif Farías; el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Juan Valiente; el secretario de la entidad, Vicente Mancuso; y el dirigente Andrés Alderete, delegado federal y asambleísta de la región de Cuyo. También participaron representantes de clubes como Colón Junior, Peñarol y Minero, además del presidente del Club Sportivo Desamparados, Martín Sassul.

Tras el encuentro, Alderete destacó la amplitud de la delegación sanjuanina y subrayó la presencia de referentes de distintos departamentos de la provincia, incluidos dirigentes vinculados al desarrollo del fútbol femenino. El dirigente también remarcó la participación femenina dentro de la delegación. “Aparte de todos los dirigentes, digamos, hombres, estuvo presente la dirigencia del fútbol femenino de toda la provincia: gente de Albardón, de la Federación, de la Liga Sanjuanina, de Sarmiento, de Jáchal y de Caucete. Mucha presencia femenina representando a San Juan”, señaló.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue el anuncio de cambios estructurales dentro de los torneos del Consejo Federal. Durante el encuentro se confirmó la creación de una nueva categoría nacional que comenzará a disputarse a partir de 2027 y que llevará el nombre de Torneo Argentino del Interior. El nuevo certamen se ubicará por debajo del Torneo Federal A y tendrá un carácter semiprofesional, con la exigencia de que los clubes participantes cuenten con contratos profesionales para sus futbolistas. Según adelantaron durante la jornada, la AFA se hará cargo de parte de esos contratos durante el primer año de implementación.

“Se trató como tema importante que el Federal A va a recibir ingresos similares a los de la B Metropolitana y también la reestructuración de los torneos del Consejo Federal. Se lanzó el torneo regional argentino, donde la AFA se va a hacer cargo de varios contratos profesionales para el primer año”, explicó Alderete.

En ese contexto, el dirigente sostuvo que la nueva estructura podría abrir una puerta para que la provincia vuelva a tener más equipos con estructura profesional. “San Juan, en 2027, va a volver a tener -aparte de San Martín- equipos profesionales, porque el torneo se va a evaluar por licencia deportiva y por mérito deportivo (tendría dos representantes por la Liga Sanjuanina y uno por la Federación)”, afirmó.

Otro de los anuncios realizados durante la cumbre fue la creación de sedes regionales del Consejo Federal en distintos puntos del país, con el objetivo de descentralizar la gestión del fútbol del interior. En ese marco, desde San Juan adelantaron que buscarán que la delegación correspondiente a la región de Cuyo tenga asiento en la provincia.

“Se anunció que en cada región va a haber una sede del Consejo Federal que va a trabajar igual que en Buenos Aires. Nosotros, por intermedio de la Federación y en conjunto con la Liga Sanjuanina, vamos a pedir que la delegación de Cuyo se haga en San Juan”, adelantó Alderete.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 09.45.20 (1) Andrés Alderete, Chiqui Tapia y Nacif Farías.

Tanto Farías como Alderete hicieron público su respaldo a Tapia y difundieron imágenes del encuentro en redes sociales, alineándose con el mensaje que buscó transmitir la jornada. La postura de la Federación ya había quedado explícita días antes, cuando la entidad anunció su adhesión al paro dispuesto por la AFA entre el 5 y el 8 de marzo, en medio del conflicto judicial que atraviesa la conducción del organismo. En la Liga, en cambio, no hubo fotos de la cumbre en Córdoba -a excepción de Minero, el único que hizo pública su participación- y previamente, comunicado sobre el paro. De hecho, varios clubes manifestaron su desacuerdo con la paralización de la actividad, aunque reconocieron en privado que desmarcarse de la decisión nacional resultaba prácticamente imposible.

minero

Lo que está claro es que el encuentro en Córdoba terminó funcionando como algo más que un encuentro institucional. Fue, para la dirigencia del interior, una demostración de respaldo político a la conducción de Tapia y al modelo federal que la actual gestión busca consolidar dentro del fútbol argentino (lo dijo el mismo Toviggino). Para San Juan, además, representó una enorme oportunidad para posicionarse dentro del nuevo esquema de torneos y estructuras administrativas que comenzará a definirse en los próximos meses.