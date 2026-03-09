lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimiento

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete

Este sujeto estaba siendo buscado desde los primeros días de enero, tras la denuncia de amenaza que radicó el damnificado. En detalle todo lo que le encontraron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-09 at 13.03.17

En horas de la mañana de este lunes, personal policial de UFI Genérica llevó a cabo un importante operativo que terminó con la detención de un hombre y el secuestro de una gran cantidad de armamento en Caucete. El procedimiento fue el resultado de tareas investigativas coordinadas por el fiscal Ignacio Achem. Los efectivos irrumpieron en una casa ubicada por calles Juan José Bustos y Paso de los Andes, donde capturaron a Eric Omar Olivares, de 41 años, quien era intensamente buscado por un violento episodio ocurrido a principios de año.

Lee además
fisioterapeuta trucha atrapada en el hospital rawson trabajando gratis: quedo libre
Insólito caso

Fisioterapeuta trucha atrapada en el Hospital Rawson trabajando gratis: quedó libre
mala praxis en el hospital rawson: la defensa de la acusada impugno la sentencia y busca la absolucion
Audiencia

Mala praxis en el Hospital Rawson: la defensa de la acusada impugnó la sentencia y busca la absolución
WhatsApp Image 2026-03-09 at 13.22.00

El hecho que dio origen a la causa se produjo en los primeros días de enero, cuando la víctima caminaba por las inmediaciones de la Ruta 270. En ese momento, fue interceptada por Olivares, quien, empuñando una escopeta de doble caño, le advirtió de forma violenta que no quería verlo cerca de sus propiedades o "lo mataría a tiros". Tras la denuncia penal, las pesquisas de la División UFI Genérica confirmaron la identidad del agresor, lo que derivó en la orden de allanamiento ejecutada este lunes.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 12.31.19

Al ingresar a la vivienda, los uniformados se encontraron con un arsenal. Tras una requisa exhaustiva, se procedió al secuestro de una escopeta de doble caño marca Bayard calibre 16 y otra marca Centauro del mismo calibre, ambas con la numeración limada. También se halló una tercera escopeta Centauro calibre 16, una carabina calibre .22 marca The Marlin, un aire comprimido Norica, una pistola .50 mm marca Vesta y un rifle de aire comprimido marca Gamo equipado con mira telescópica. Además, los efectivos incautaron un total de 120 cartuchos calibre 16.

Tanto Olivares como el material bélico secuestrado fueron trasladados a comisaría 9na. Por estas horas, el detenido permanece bajo custodia policial, a la espera de la correspondiente audiencia de formalización.

Temas
Seguí leyendo

Falleció a los dos días de ser atropellado por un motociclista en Pocito: la autopsia fue clave para la causa

Detienen a un ladrón que robó una moto en Caucete: la había dejado escondida cerca de la Difunta Correa

Tres allanamientos y dos detenidos por un robo a Naturgy

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

Video: el conductor de una camioneta chocó de lleno a un auto estacionado y se fugó

El reo que intentó agredir al fiscal en Tribunales sumó una nueva causa en su contra

Piden ayuda para la familia del motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, choco de atras a otra y fallecio producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Te Puede Interesar

El operativo verano de San Juan acaba de culminar.
Balance

De la falta de cinturón a curiosear el celular: las excusas de los conductores sanjuaninos tras el Operativo Verano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los detalles del Mega Outlet que realiza la Cámara de Comercio en San Juan y qué se ofrece.
Para aprovechar

Última semana del Mega Outlet en San Juan: qué descuentos se ofrecen y cómo van las ventas

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete
Procedimiento

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete

El IVA, Ingresos Brutos, Sellos y Tasas municipales encarecen el costo de cualquier préstamo. San Juan se ubica entre las que menos cobran en el país.
Datos financieros

San Juan, entre las provincias donde menos costo tiene tomar un préstamo: por qué

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios