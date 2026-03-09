Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete

En horas de la mañana de este lunes, personal policial de UFI Genérica llevó a cabo un importante operativo que terminó con la detención de un hombre y el secuestro de una gran cantidad de armamento en Caucete. El procedimiento fue el resultado de tareas investigativas coordinadas por el fiscal Ignacio Achem. Los efectivos irrumpieron en una casa ubicada por calles Juan José Bustos y Paso de los Andes, donde capturaron a Eric Omar Olivares, de 41 años , quien era intensamente buscado por un violento episodio ocurrido a principios de año.

El hecho que dio origen a la causa se produjo en los primeros días de enero, cuando la víctima caminaba por las inmediaciones de la Ruta 270. En ese momento, fue interceptada por Olivares, quien, empuñando una escopeta de doble caño, le advirtió de forma violenta que no quería verlo cerca de sus propiedades o "lo mataría a tiros". Tras la denuncia penal, las pesquisas de la División UFI Genérica confirmaron la identidad del agresor, lo que derivó en la orden de allanamiento ejecutada este lunes.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados se encontraron con un arsenal. Tras una requisa exhaustiva, se procedió al secuestro de una escopeta de doble caño marca Bayard calibre 16 y otra marca Centauro del mismo calibre, ambas con la numeración limada. También se halló una tercera escopeta Centauro calibre 16, una carabina calibre .22 marca The Marlin, un aire comprimido Norica, una pistola .50 mm marca Vesta y un rifle de aire comprimido marca Gamo equipado con mira telescópica. Además, los efectivos incautaron un total de 120 cartuchos calibre 16.

Tanto Olivares como el material bélico secuestrado fueron trasladados a comisaría 9na. Por estas horas, el detenido permanece bajo custodia policial, a la espera de la correspondiente audiencia de formalización.