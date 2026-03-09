lunes 9 de marzo 2026

Detienen a un ladrón que robó una moto en Caucete: la había dejado escondida cerca de la Difunta Correa

El aprehendido, de apellido Noroña, quedó a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-09 at 10.46.48

La Brigada de Investigaciones Este de la Policía recuperó una moto que había sido sustraída hace pocos días en Caucete. La investigación se inició tras la denuncia del robo de una Honda Twister 125cc en las inmediaciones del Barrio Las Moritas. Tras diversas tareas de inteligencia y rastrillaje, los efectivos policiales localizaron el rodado oculto entre la maleza, específicamente en una zona cercana al Control Forestal sobre la ruta que conduce al paraje de la Difunta Correa.

Durante el procedimiento, la policía aprehendió a un joven de 21 años de apellido Noroña. Lo que terminó de comprometer la situación del sospechoso fue el secuestro de varias prendas de vestir vinculadas directamente con el ilícito, entre las que se encontraban un par de zapatillas Adidas talle 40, una campera bordó del Club River Plate, una camiseta de la selección de España y una bermuda de jean.

Tanto el detenido como el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de la justicia. En el caso interviene la UFI Delitos Contra la Propiedad, bajo las directivas de la fiscal Paula Aarredondo y el Ayudante Fiscal Rodrigo Videla.

