martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia social

Justicia por mano propia en Mendoza: atropelló y mató al ladrón que le robó una bicicleta

El ladrón registraba antecedentes penales y fue embestido por una camioneta en Las Heras.

Por Agencia NA
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un delincuente, con antecedentes penales, cometió un robo, fue perseguido por la víctima y murió tras ser atropellado durante la mañana de este martes en la ciudad mendocina de Las Heras.

Lee además
El condenado y la víctima
Fallo

Condena histórica de un jurado popular mendocino, por el femicidio sin cuerpo de Ivana Molina
murieron en un incendio en la carcel de bower: ¿quienes eran y por que estaban presas?
Tragedia

Murieron en un incendio en la cárcel de Bower: ¿Quiénes eran y por qué estaban presas?

El sospechoso sustrajo una bicicleta junto a un cómplice en una vivienda del barrio Altos Oeste, donde una mujer llamó al 911 para advertir que los implicados se dieron a la fuga.

En ese contexto, su esposo se subió a una camioneta con el objetivo de atrapar a los ladrones hasta que embistió a uno de ellos, identificado como César Federico González Becerra, de 34 años, en el cruce de Los Horcones y Río Diamante.

Agentes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) concurrió al lugar y corroboró el deceso del involucrado, a la vez que la Justicia investigaba las circunstancias del hecho.

El malhechor presentaba un frondoso prontuario ya que el 3 de junio de 2012 perpetró un robo simple, a la vez que tres meses después cometió un robo agravado y el 19 de diciembre de 2023 registró un intento de robo simple. El último antecedente se remonta al 17 de febrero pasado, cuando lo capturaron por un robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Las fotos de cada una de las 18 mendocinas candidatas a Reina de la Vendimia

Vendimia 2026: a 90 años, Mendoza prepara una fiesta que apelará a la memoria

Se derrumbó el estacionamiento de un edificio en Parque Patricios: hay 200 vecinos afectados

Aumentan los DNI, pasaportes y otros trámites: cuáles son los nuevos valores

Incendio y desesperación en Belgrano: dos personas atrapadas en un edificio y 14 evacuados

Escándalo en el caso Maradona: denuncian que fiscales se "olvidaron" de llevar pruebas para empezar un juicio

Caso Loan: Para el fiscal, "no existe ninguna prueba que responsabilice a la familia"

Tras casi un siglo, Diario Los Andes dejó su histórico edificio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aumentan los dni, pasaportes y otros tramites: cuales son los nuevos valores
RENAPER

Aumentan los DNI, pasaportes y otros trámites: cuáles son los nuevos valores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

Te Puede Interesar

Los choferes de colectivos de San Juan piden a las empresas que se reestablezca el horario normal de los recorridos y se deje de circular con horario de verano, tras el inicio de clases.
Reclamo

Los choferes sanjuaninos exigen dejar el horario de verano de los recorridos tras el inicio de clases

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de amigo de Paolo Rocca video
Entrevista exclusiva

¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de amigo de Paolo Rocca

Tren vacío rumbo a estación Albardón. Esos vagones van vacíos para ser cargados con piedra caliza.
Visión oficial

Del terraplén al riel: qué falta para que el tren de cargas vuelva a San Juan

Cuáles son los transportes escolares autorizados en San Juan.
Atención papás y mamás

Conocé la lista de transportes escolares autorizados en San Juan

Comenzó la vacunación contra la gripe en San Juan.
Importante

Ya colocan la vacuna gratuita contra la gripe en San Juan: quiénes deben recibirla y dónde está disponible