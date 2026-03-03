Justicia por mano propia en Mendoza: atropelló y mató al ladrón que le robó una bicicleta

Un delincuente, con antecedentes penales, cometió un robo, fue perseguido por la víctima y murió tras ser atropellado durante la mañana de este martes en la ciudad mendocina de Las Heras.

El sospechoso sustrajo una bicicleta junto a un cómplice en una vivienda del barrio Altos Oeste, donde una mujer llamó al 911 para advertir que los implicados se dieron a la fuga.

En ese contexto, su esposo se subió a una camioneta con el objetivo de atrapar a los ladrones hasta que embistió a uno de ellos, identificado como César Federico González Becerra, de 34 años, en el cruce de Los Horcones y Río Diamante.

Agentes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) concurrió al lugar y corroboró el deceso del involucrado, a la vez que la Justicia investigaba las circunstancias del hecho.

El malhechor presentaba un frondoso prontuario ya que el 3 de junio de 2012 perpetró un robo simple, a la vez que tres meses después cometió un robo agravado y el 19 de diciembre de 2023 registró un intento de robo simple. El último antecedente se remonta al 17 de febrero pasado, cuando lo capturaron por un robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

FUENTE: Agencia NA