Rawson: le dan 4 años de cárcel a un ladrón que protagonizó un violento asalto con cuchillo

Este jueves, Mario Eduardo Pereyra fue condenado a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, tras ser hallado culpable del delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma. La sentencia, impulsada por la fiscal Yanina Galante, se alcanzó mediante la modalidad de juicio abreviado y contó con un agravante determinante: la declaración de reincidencia del imputado, lo que asegura que Pereyra deba purgar su condena tras las rejas sin acceso a beneficios de libertad anticipada.

Los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron el pasado 2 de marzo de 2026, alrededor de las 7:20 de la mañana, en las inmediaciones de la calle Larrea, en Rawson. En aquel momento, la víctima se encontraba sobre una vereda de Villa Hipódromo junto a su hermano Luciano. Ambos se iban a trabajar y fueron al domicilio de un vecino donde guardan su auto por razones de seguridad. Mientras el hermano sacaba el vehículo de la propiedad, el damnificado aguardaba en la vía pública con su teléfono celular en la mano, sin advertir la presencia del delincuente que lo acechaba.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 11.36.49

De manera sorpresiva, Pereyra abordó a la víctima por la espalda y le colocó una navaja directamente sobre el pecho, exigiéndole la entrega inmediata del móvil. Ante la violenta amenaza, Batista reaccionó intentando zafarse del agresor, lo que derivó en un forcejeo en plena vereda. Durante la lucha, ambos cayeron de espaldas al suelo, momento que la víctima aprovechó para arrojar su celular hacia un costado, buscando frustrar el robo. Sin embargo, el malviviente se levantó, tomó el teléfono y huyó a pie hacia hacia el sur, descartando el arma blanca.

El damnificado le gritó a u hermano, que justo vio lo que pasaba. Sin dudarlo, los dos hermanos iniciaron una persecución que terminó apenas unos metros después, donde lograron interceptar y reducir al ladrón, recuperando así lo robado. El vecino Dante Medina fue quien dio aviso inmediato al 911, permitiendo que el personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo llegara al lugar.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un reconocido delincuente fue condenado a 4 años de prisión efectiva por el asalto que protagonizó el 2 de marzo último. El ladrón, Mario Pereyra, se abalanzó contra un joven, le puso un cuchillo en el corazón y le sacó el celular. En el video se puede ver que escapa, pero su huida dura poco ya que el damnificado y su hermano fueron tras él. Pasó en Villa Hipódromo, Rawson. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #condena #asalto #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Además de la navaja que quedó tirada en la vereda, se estableció que Pereyra se movilizaba en una bicicleta verde rodado 26. Junto al rodado, los investigadores hallaron una réplica de arma de fuego de plástico que se encontraba rota y una "pipa" de fabricación casera.