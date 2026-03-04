Un conocido ladrón sanjuanino golpeó a su ex en 2024, burló a la ley por más de un año y lo detuvieron

La Justicia sanjuanina puso punto final a la fuga de Alexis Adrián Gordillo (35) , un hombre con un frondoso prontuario que logró evadir a las autoridades durante casi un año tras protagonizar un hecho de violencia de género contra su expareja. Este martes 3 de marzo de 2026, mediante un juicio abreviado, el sujeto fue sentenciado nuevamente a prisión efectiva.

El historial que lo llevó de regreso al penal de Chimbas comenzó la noche del 4 de diciembre de 2024 . Alrededor de las 21:30 horas, Gordillo se encontró con su ex en la plaza del Barrio Ansilta, Rawson, con el fin de restituir al hijo menor que tienen en común tras un régimen de visitas.

Sin embargo, lo que debía ser un trámite familiar derivó en violencia. Ante la negativa de devolver al niño, el hombre golpeó a la mujer y la amenazó de muerte. Tras el forcejeo, la víctima logró retirarse con el menor y se dirigió de inmediato al CAVIG, donde radicó la denuncia que dio inicio a la causa.

Un año burlando a la Ley

A pesar de que la justicia ordenó su detención inmediata, Gordillo burló los operativos policiales. Un allanamiento en su domicilio resultó negativo y el sujeto permaneció en calidad de prófugo durante meses.

La suerte se le terminó el 31 de octubre de 2025, cuando fue interceptado y detenido en la vía pública por efectivos policiales que ejecutaron el pedido de captura vigente. Desde entonces, permanecía bajo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

En la audiencia de juicio abreviado celebrada este martes, el imputado reconoció su responsabilidad penal ante el equipo del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal Leonardo Arancibia, la defensa y el juez a cargo. Este último homologó el acuerdo y condenó a Alexis Adrián Gordillo a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar contexto de violencia de género, en concurso real con amenazas simples.