martes 24 de febrero 2026

Dolor en el turf

Murió el entrenador de caballos sanjuanino Oscar Rébora en un terrible accidente de tránsito

El reconocido profesional falleció este lunes en Pozo del Molle cuando regresaba de San Luis tras consagrar a Tamarisco Cat en el Clásico Dupuy.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El reconocido profesional del turf sanjuanino, Oscar Rébora, falleció este lunes por la tarde, en medio de un terrible accidente de tránsito. Radicado en el Hipódromo de San Francisco, en Córdoba, el entrenador de caballos regresaba de San Luis, tras consagrar a Tamarisco Cat en el Clásico Dupuy. De ese modo, una jornada de gloria deportiva se transformó en una tragedia que conmueve al medio hípico.

El siniestro ocurrió cerca de las 15 horas sobre la Ruta 158, a la altura del acceso sur de Pozo del Molle. Según informaron fuentes de Bomberos Voluntarios de la localidad al medio La Voz de San Justo, el vehículo en el que viajaba -un Volkswagen Gold Trend- colisionó frontalmente contra un camión.

Rébora falleció en el acto, mientras que su hijo Antonio, quien lo acompañaba, resultó gravemente herido con múltiples traumatismos y fue trasladado de urgencia a un centro de alta complejidad en Villa María. Los ocupantes del camión, oriundos de la localidad de Bell Ville, resultaron ilesos.

De la gloria a la tragedia

Horas antes del accidente, Rébora vivía una jornada memorable en el Hipódromo de San Luis, donde Tamarisco Cat -el mismo ejemplar que se había impuesto en el San Jerónimo 2025- conquistó el Gran Premio Vicente Dupuy, la competencia más importante del calendario hípico del interior del país. El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, había entregado personalmente el trofeo al equipo ganador.

image

La noticia del fallecimiento generó una ola de conmoción en las redes sociales del turf. Desde el portal especializado DeTurfUnPoco, donde se difundió la identidad de la víctima, expresaron su pesar: "Profesional respetado y hombre de trabajo, supo ganarse su lugar con dedicación y amor por el caballo. Acompañamos a su familia, amigos y allegados en este momento de profundo dolor".

Fuentes policiales de Pozo del Molle informaron que se realizaron las pericias correspondientes en el lugar del siniestro para determinar las circunstancias exactas del choque.

Una vida dedicada a los caballos

Oscar Damián Rébora, de la Villa Hipódromo, se crío en las instalaciones del Jockey Club San Juan. A los 6 años se subió por primera vez a un caballo y fue el inicio de una vida apegada al hipódromo sanjuanino.

Fue jockey y no sólo ganó el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento de turf, un clásico de la entidad, sino otras carreras nacionales.

Después de eso, comenzó a cuidar caballos, entre ellos, “Fuerte Señal”, uno de los más ganadores a nivel nacional. “Esto es mi vida entera. Mi papá me transmitió esa pasión y nunca la voy a dejar. Así como unos van los fines de semana a ver fútbol, yo prefiero estar con los caballos”, había confiado a Tiempo de San Juan Rébora, hace unos años.

En los últimos años, el sanjuanino había elegido el Hipódromo Oscar C. Boero de San Francisco como base de operaciones para su trabajo como entrenador. Allí, en las instalaciones ubicadas en el acceso norte de la ciudad, desarrollaba su actividad con una reputación consolidada: hombre de trabajo silencioso, respetado por sus pares y querido por los propietarios que confiaban en su criterio para preparar sus ejemplares.

