Señalan que el jugador de Trinidad golpeó sin motivo y "de caliente" a un ex compañero de López Peláez

Guatavo Naveda (31), el jugador de Trinidad que fue señalado de propinarle una trompada y noquear a Matías Esterman , jugador de López Peláez, este martes tuvo la audiencia en su contra y quedó formalmente imputado por lesiones leves agravadas por ser cometidas en un contexto de espectáculo deportivo.

Violencia en el fútbol El jugador de Trinidad que golpeó a un rival sigue preso y le imputarán el delito de lesiones leves agravadas

El fiscal Alejandro Mattar, la ayudante fiscal Roxana Riveros y la auxiliar Andrea Faraudo de UFI Genérica, dieron a conocer las diferentes pruebas recolectadas y complican mucho a Naveda, ya que todos los testigos lo apuntan como el agresor. Entre esos testimonios están los árbitros del partido.

image

Otro de los datos que dieron a conocer es que Esterman jugaba en Trinidad la temporada 2025 y al final del partido (que había ganado López Peláez 3 a 0) el damnificado fue a saludar a sus excompañeros y ahí fue golpeado por Naveda, según los investigadores sin motivo alguno y de bronca por el resultado negativo.

Tras leerse la acusación completa, Naveda quedó imputado por lesiones leves agravadas tal como adelantó este diario y se le dictó la libertad con medias de coerción más morigeradas. El juez de Garantías que actuó fue Eugenio Maximiliano Barbera.

image

Los abogados defensores de Naveda, los doctores Jorge Guilén y Elio Baigorrí, negaron los hechos relatados y no se opusieron a las medidas que había solicitado Fiscalía. Cabe destacar que el jugador de Trinidad no usó su derecho de declarar.

Así quedó la cara de Matías Esterman tras el golpe recibido en la cara

Matías perdió mucha sangre, en la cancha quedó una mancha pardorojiza de unos 40cm de diámetro; perdió el conocimiento y sufrió convulsiones. Los médicos que lo trataron en la cancha sospechaban de una fractura, pero en el hospital fue descartada.